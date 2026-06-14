Страна ЕС предложила ввести запрет на экспорт в РФ одного вида стратегического сырья
Эстония предложила Евросоюзу ввести запрет на ввоз в РФ глинозема – сырья для производства алюминия. Об этом в Х написал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.
Эстонский министр отметил, что российская оборонная промышленность зависит от алюминия, а алюминий зависит от глинозема.
"Эстония предложила ввести в ЕС запрет на экспорт глинозема в Россию. Если мы действительно намерены повысить цену агрессии, мы должны устранить эту лазейку", – написал Тсахкна.
Он также отметил, что основным источником финансирования российской военной машины по-прежнему остается экспорт энергоносителей.
"Самой эффективной мерой для перекрытия этого денежного потока является введение полного запрета на предоставление морских услуг для российского энергетического экспорта. Хотя пока по этому вопросу еще нет консенсуса среди стран G7, это должно оставаться стратегической целью Европейского Союза", – отметил эстонский министр.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по информации газеты Financial Times, в Ирландии продолжает работать завод Aughinish Alumina, который принадлежит российской компании "Русал" и легально экспортирует глинозем в Россию, где это сырье может попадать в военное производство.