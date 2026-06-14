Страна ЕС предложила ввести запрет на экспорт в РФ одного вида стратегического сырья

"Самой эффективной мерой для перекрытия этого денежного потока является введение полного запрета на предоставление морских услуг для российского энергетического экспорта. Хотя пока по этому вопросу еще нет консенсуса среди стран G7, это должно оставаться стратегической целью Европейского Союза", – отметил эстонский министр.