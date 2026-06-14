Сначала исчезли витрины, потом покупатели. Почему легендарная "Сакта" осталась только воспоминанием
На углу бульвара Бривибас и улицы Меркеля есть здание, которое многие рижане до сих пор называют просто «Сактой». Даже если человек давно не был внутри, даже если не помнит точный адрес, само название звучит как городской ориентир. «Встретимся у Сакты» — когда-то это была совершенно понятная фраза. Не нужно было объяснять, где именно.
Сегодня там уже нет того знаменитого сувенирного магазина. Но и говорить, что «Сакта исчезла», тоже не совсем верно. Исчез магазин — с витринами, подарками, янтарем, керамикой и ощущением советской Риги. А само здание осталось.
Сам дом появился задолго до магазина. Здание на Бривибас, 32 было построено в XIX веке как доходный дом. В источниках указывается, что оно связано с архитектором Генрихом Карлом Шелем, одним из заметных рижских архитекторов своего времени. Позже, в 1912 году, дом перестраивали по проекту Мартиньша Нукши. Это была не случайная торговая точка, а солидное городское здание в самом центре Риги — у оживленного перекрестка, рядом с парком, вокзалом, бульварами и потоками людей.
Первый этаж этого дома всегда был обращен к городу. Здесь были помещения, куда мог зайти любой прохожий. Именно поэтому в советское время это место идеально подошло для магазина подарков и сувениров. В 1964 году здесь открылся магазин «Сакта». Название было выбрано символично: сакта — традиционная латышская брошь, украшение, связанное с народным костюмом и латышской культурой. Для магазина, который должен был продавать «латвийское» — сувениры, изделия мастеров, подарки, предметы декоративно-прикладного искусства, — это было очень точное имя.
В советской Риге «Сакта» быстро стала не просто магазином. Это было место, куда шли за подарком «с характером»: не за случайной вещью, а за чем-то, что можно было вручить гостю, родственнику, коллеге или человеку из другого города. Здесь искали янтарь, керамику, текстиль, изделия народных мастеров, открытки, сувениры, небольшие предметы, которые должны были говорить: вот она, Латвия, ее узоры, материалы, вкус, ремесло.
Для туристов «Сакта» была почти обязательным пунктом. Для местных — магазином на особый случай. В советской повседневности, где многое было однообразным и дефицитным, такие места особенно запоминались. Витрины «Сакты» выглядели праздничнее обычной торговли. Там было ощущение выбора, хотя по сегодняшним меркам этот выбор мог быть скромным. Там была упаковка, подарочность, центр города, движение, ожидание чего-то красивого.
После восстановления независимости Латвии изменилась сама торговля. Появились новые магазины, частные лавки, торговые центры, сувенирные точки в Старой Риге. То, что когда-то делало «Сакту» особенной, перестало быть редкостью. Янтарь, лен, керамику и подарки с латвийским колоритом можно было купить уже во многих местах. Старый формат постепенно потерял прежнюю роль.
Магазин ушел, но название осталось. Это, пожалуй, самая важная деталь в истории «Сакты». Обычно после закрытия магазина город быстро забывает вывеску. Здесь вышло иначе. Дом продолжили называть «Сактой», а историческую надпись на фасаде решили восстановить и сохранить. В 2024 году сообщалось о работах по восстановлению исторического названия на здании. Это редкий случай, когда память о магазине оказалась сильнее самого магазина.
Сегодня в этом здании нет одной большой «Сакты» в прежнем смысле. Там находятся разные организации и службы. Одна из самых заметных — почтовый центр «Сакта» Latvijas Pasts по адресу Бривибас, 32. Поэтому многие рижане и сейчас ходят «в Сакту», но уже не за сувенирами, а по почтовым делам.
А в 2026 году у здания появилась еще одна новая функция: открылся первый в Латвии дневной центр хосписного ухода. Центр предназначен для людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и их близких; там можно получить консультации, уход и поддержку.