Сначала исчезли витрины, потом покупатели. Почему легендарная "Сакта" осталась только воспоминанием

Первый этаж этого дома всегда был обращен к городу. Здесь были помещения, куда мог зайти любой прохожий. Именно поэтому в советское время это место идеально подошло для магазина подарков и сувениров. В 1964 году здесь открылся магазин «Сакта». Название было выбрано символично: сакта — традиционная латышская брошь, украшение, связанное с народным костюмом и латышской культурой. Для магазина, который должен был продавать «латвийское» — сувениры, изделия мастеров, подарки, предметы декоративно-прикладного искусства, — это было очень точное имя.