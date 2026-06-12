Сладкая вата, ледяные коктейли и десятки видов мороженого: что ждет гостей фестиваля в Межапарке

Более чем на 20 стендах будут представлены производители мороженого из разных регионов Латвии. Посетители смогут попробовать классическое мороженое, веганские и безлактозные варианты, необычные вкусовые сочетания — от базилика до клюквы с нотами белого шоколада, а также мороженое в вафлях, стаканчиках и креативных упаковках.