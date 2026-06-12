Сладкая вата, ледяные коктейли и десятки видов мороженого: что ждет гостей фестиваля в Межапарке
Уже в эту субботу, 13 июня, на аллее отдыха Межапарка у Рижского зоопарка пройдет «Фестиваль мороженого и лакомств», где соберутся более 40 мастеров мороженого и сладостей, а также более 20 латвийских ремесленников и дизайнеров. Также будет работать большая зона street food.
Более чем на 20 стендах будут представлены производители мороженого из разных регионов Латвии. Посетители смогут попробовать классическое мороженое, веганские и безлактозные варианты, необычные вкусовые сочетания — от базилика до клюквы с нотами белого шоколада, а также мороженое в вафлях, стаканчиках и креативных упаковках.
Рядом со стендами мороженого будет работать бар ледяных коктейлей, также будут доступны сладкая вата, попкорн и другие сладкие угощения.
В зоне street food на фестивале будут готовить пиццы разных размеров и вкусов, традиционные латвийские блюда, большие и маленькие сладкие блинчики.
Домашние производители предложат булочки, пирожные, вафли, свежеиспеченный хлеб, соусы, цукаты, а также домашнее вино и сидр.
На ярмарке ремесленников и дизайнеров можно будет приобрести льняные платья, юбки, жакеты, украшения из янтаря, серебра, полимера и стекла, дизайнерские предметы для дома, текстиль, свечи, детскую одежду, деревянные изделия и другие оригинальные работы.
Самых маленьких посетителей ждут ретро-карусель, большой дом мыльных пузырей, аквагрим, временные татуировки, уголок для рисования и специальные активности Розовой Пантеры.
В активной зоне каждый сможет принять участие и в соревнованиях по «плетению» PIKNIK, где можно будет выиграть ценные призы.
Время работы: с 11.00 до 18.00. Вход бесплатный.