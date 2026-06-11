"Свободу курам!" не услышали: депутаты отклонили поправки о бесклеточном содержании

Депутаты Сейма Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Арманд Краузе (СЗК) заявили, что не могут поддержать законопроект, поскольку, по их словам, отрасль сама идет к тому, чтобы запретить содержание кур-несушек в клетках. Грасбергс отметил, что нужно позволить отрасли "самой упорядочиться и преобразоваться", а также людям - сделать свой выбор на полках магазинов.