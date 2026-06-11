"Свободу курам!" не услышали: депутаты отклонили поправки о бесклеточном содержании
В четверг в первом чтении Сейм отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на содержание кур-несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года.
Поправки подали депутаты Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), Антонина Ненашева ("Прогрессивные"), Атис Лабуцис ("Новое Единство"), Зане Скуиня-Рубене ("Новое Единство"), Лейла Расима ("Прогрессивные"), Анна Ранцане ("Новое Единство"), Янис Зариньш ("Новое Единство"), Гатис Лиепиньш ("Новое Единство"), Рамона Петравича (ЛПМ), Майя Арманева (ЛПМ), независимый депутат Скайдрите Абрама и Яна Симановска ("Прогрессивные").
За поправки проголосовал 31 депутат, в основном от "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также по одному представителю от других фракций, против были 27, еще 16 депутатов воздержались, в результате чего инициатива была отклонена.
Бывший председатель ответственной за законопроект комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Бришкенс, выступая с докладом по законопроекту, получил замечание от спикера Сейма Дайги Миерини (СЗК) за нарушение регламента Сейма и выражение личного мнения (он призывал поддержать законопроект), а не мнения комиссии, которая его отклонила. Миериня призвала Бришкенса высказать свое мнение в ходе дебатов.
Депутаты Сейма Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Арманд Краузе (СЗК) заявили, что не могут поддержать законопроект, поскольку, по их словам, отрасль сама идет к тому, чтобы запретить содержание кур-несушек в клетках. Грасбергс отметил, что нужно позволить отрасли "самой упорядочиться и преобразоваться", а также людям - сделать свой выбор на полках магазинов.
В свою очередь депутат Симановска в ходе дебатов заявила, что животные - живые существа, поэтому необходимо обеспечить условия, соответствующие их видовым потребностям и не причиняющие страданий. Она отметила, что закон - это сигнал, который Сейм посылает предпринимателям. Установление такого запрета уже на этапе планирования инвестиций дало бы предпринимателям четкое представление о том, в каком направлении развиваться дальше.
Депутат Ингмар Лидака ("Объединенный список") отметил, что предвыборный период - не лучшее время для того, чтобы ворошить закон о защите животных.
Как сообщалось, поправки предусматривали отказ от содержания кур-несушек в клеточных системах, устанавливая в качестве минимального стандарта благополучия при производстве яиц содержание кур в птичниках или других бесклеточных системах. Законопроект не предусматривает запрета на производство яиц как таковое, а лишь изменяет применимые требования к содержанию животных, отмечают авторы поправок.
В экономическом обосновании законопроекта говорится, что запрет с переходным периодом напрямую затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли - около 6% мощностей птицеферм, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы еще до 2030 года. В переходный период предполагается использовать существующие инструменты государственной поддержки и поддержки Европейского союза для инвестиций в улучшение условий содержания животных.
Авторы поправок подчеркивают, что переходный период послужит компенсационным механизмом для предприятий, одновременно закрепив уже происходящие на рынке изменения и общественный спрос на более гуманные условия содержания животных.
Перед принятием решения по поправкам в четверг у здания Сейма состоялся пикет, организованный зоозащитной организацией "Dzīvnieku brīvība" ("Свобода животных"), в поддержку запрета на содержание в Латвии кур-несушек в клетках. Ранее в субботу, 6 июня, в центре Риги прошло шествие в защиту животных под названием "За животных: свободу курам!".