Сейм принял новый Закон об иммиграции: правила въезда и пребывания в Латвии изменятся
Сейм в четверг, 11 июня, в окончательном чтении принял новый Закон об иммиграции. Действующее до сих пор иммиграционное регулирование было существенно пересмотрено, чтобы укрепить государственную безопасность, обеспечить более эффективный миграционный контроль и выполнить требования нормативных актов Европейского союза.
Цель нового Закона об иммиграции — создать ясную, прозрачную и эффективную иммиграционную систему, охватывающую въезд граждан третьих стран, их пребывание, занятость, интеграцию и процедуры выдворения, а также снизить риски фиктивной иммиграции и нелегальной занятости.
«Новый Закон об иммиграции упорядочивает иммиграционную систему в целом и укрепляет государственную безопасность. При разработке этого регулирования впервые влияние иммиграционной политики комплексно оценивалось не только с точки зрения безопасности, но и с позиции экономики, образования и других отраслей. В законе учтены выводы парламентской комиссии по расследованию о совершенствовании миграционных процессов и снижении рисков, а также пересмотрены условия выдачи временных видов на жительство. Одновременно большое значение будет иметь практическое внедрение закона, в том числе укрепление возможностей тех учреждений, которые обеспечивают надзор и контроль за иммиграционными процессами», — ранее указывал председатель ответственной за продвижение законопроекта в Сейме Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
Новое регулирование снизит риски фиктивной иммиграции и одновременно обеспечит понятные правила как для иностранцев, так и для государственных учреждений, вводя сбалансированную политику, которая защищает интересы Латвии и соответствует требованиям Европейского союза.
Закон предусматривает существенное укрепление государственного пограничного контроля, вводя скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничную процедуру возвращения в соответствии с новым миграционным регулированием Европейского союза. В законе также предусмотрено более широкое использование биометрических данных и обмен информацией с базами данных Европейского союза, что улучшит идентификацию лиц и поможет эффективнее предотвращать угрозы безопасности.
Одновременно в законопроекте уточнен порядок выдачи виз и видов на жительство: вводятся более четкие сроки и процедуры, а также расширяются основания для отказа и аннулирования в случаях, когда выявлена угроза общественному порядку или безопасности. Предусмотрен и более строгий контроль еще до въезда в страну — с обязанностью предоставлять информацию о цели въезда и условиях пребывания.
В законе закреплена и система интеграционных требований, в том числе требования, предусмотренные программой ранней интеграции, и знание государственного языка. Дополнительно усилен надзор за занятостью и учебой граждан третьих стран, чтобы снизить риски фиктивной занятости и фиктивной учебы, а также повышена ответственность работодателей и учебных заведений.
Наиболее важные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года.