Сейм принял новый Закон об иммиграции: правила въезда и пребывания в Латвии изменятся

«Новый Закон об иммиграции упорядочивает иммиграционную систему в целом и укрепляет государственную безопасность. При разработке этого регулирования впервые влияние иммиграционной политики комплексно оценивалось не только с точки зрения безопасности, но и с позиции экономики, образования и других отраслей. В законе учтены выводы парламентской комиссии по расследованию о совершенствовании миграционных процессов и снижении рисков, а также пересмотрены условия выдачи временных видов на жительство. Одновременно большое значение будет иметь практическое внедрение закона, в том числе укрепление возможностей тех учреждений, которые обеспечивают надзор и контроль за иммиграционными процессами», — ранее указывал председатель ответственной за продвижение законопроекта в Сейме Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.