Латвийское сельское хозяйство на пороге перемен - о чем договорились премьер и фермеры

Андрис Кулбергс после встречи с представителями общества заявил, что в ходе переговоров обозначились неотложные направления работы. "Латвия на всех уровнях должна выступать против применения климатического налога к минеральным удобрениям, так как это бремя расходов затрагивает не только фермеров, но и цены на продукты и инфляцию, то есть все общество", - сказал премьер.