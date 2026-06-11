5 знаков зодиака, у которых все наладится до конца месяца
То, что до сих пор жизнь шла не так, как вам хотелось, не означает, что так будет всегда. До конца июня 2026 года пять знаков зодиака наконец-то заметят, что их дела пошли на лад.
Рак
Это последний полный месяц, когда Юпитер — планета изобилия, расширения и благословения — находится в вашем знаке. После того как 9 июня Юпитер соединился с Венерой, можно ожидать мощного прорыва в личной жизни, финансах, способности притягивать желаемое и внутреннем исцелении.
От улучшения отношений до достижения долгожданной финансовой стабильности — с этого момента жизнь начнет меняться к лучшему. Этот процесс только усилится, когда 30 июня Юпитер перейдет в ваш второй дом денег.
Козерог
Это месяц, когда высок шанс поймать удачу в любви: в жизни может появиться человек, который полностью ее изменит. Благодаря соединению Юпитера и Венеры в седьмом доме партнерства в начале месяца, любовь должна найти вас до конца июня.
Независимо от того, состоите ли вы в отношениях или только ищете их, впереди период процветания. Напряжение наконец спадает, принося с собой успехи через деловые союзы или романтические связи. А Полнолуние в вашем знаке 29 июня принесет по-настоящему масштабные результаты.
Близнецы
Июнь — все еще ваше время, Близнецы, и благодаря этому вы чувствуете себя отлично. Мощное Новолуние в Близнецах 15 июня позволит заложить фундамент для изобильного будущего.
В сочетании с соединением Юпитера и Венеры, которое в начале месяца затронуло ваш второй дом финансов, нет ничего удивительного в том, что к концу июня вы окажетесь в крупном выигрыше. Вас ждет большая финансовая возможность, которая полностью изменит вашу жизнь. Возможно, сейчас это не очевидно, но вы на пороге того, чтобы сорвать куш.
Лев
Лев, июнь 2026 года обещает стать одним из самых важных месяцев в вашей жизни. 30 июня Юпитер, планета изобилия, входит в ваш первый дом личности, так что приготовьтесь к потоку удачи и новых возможностей. От финансовых предложений до новых людей в окружении — в течение следующего года вы сможете притянуть к себе все, что пожелаете.
Более того, Венера, планета красоты, в июне идет по вашему знаку, делая вас еще привлекательнее, ярче и увереннее в себе. Если вам нужен был знак, чтобы начать осуществлять самые смелые мечты, то время пришло. Все задуманное наконец начинает идти к вам в руки.
Весы
Весы находятся на пороге перехода на следующий уровень в карьере. От работы мечты до идеальных предложений — все складывается в вашу пользу, особенно после 9 июня. В этот период Юпитер и Венера объединяются в вашем десятом доме карьеры, неся с собой везение и процветание.
В этом месяце вы будете постоянно оказываться в нужное время в нужном месте, что позволит сделать мощный рывок в профессии. Будь то открытие собственного бизнеса или долгожданное повышение — после июня 2026 года ваша рабочая сфера уже не будет прежней.