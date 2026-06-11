В Латвии стали предлагать страховки, которые покрывают ущерб, нанесенный дронами. Но есть одно ограничение
После ряда инцидентов с залетными дронами жители Латвии с удивлением узнали, что выплат по страховкам за нанесенный военными БПЛА ущерб им не полагается. Но вот одна компания такой полис стала предлагать. Правда, физические лица купить его не смогут.
Страховая компания BALTA теперь предлагает страхование риска политических конфликтов, покрывающее ущерб имуществу предприятий, причиненный военными беспилотными летательными аппаратами, террористическими актами, войной и другими подобными событиями. Страхование будет доступно с 16 июня.
Страхование рисков политических конфликтов предусматривает возмещение убытков, связанных с повреждением имущества в результате деятельности военного характера, в том числе действий или падения на территории Латвии беспилотных летательных аппаратов Украины, России или других государств.
Покрытие по страхованию риска политических конфликтов включает защиту имущества от различных чрезвычайных событий и происшествий, влияющих на общественную безопасность, включая террористические акты, саботаж, беспорядки и войну, в том числе если в нашей стране объявлено военное положение.
Данное страховое покрытие не распространяется на убытки, возникшие в результате войны между двумя или более военными сверхдержавами — Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством, Францией, Российской Федерацией и Китаем.
Для коммерческой недвижимости страхование риска политических конфликтов будет доступно с 16 июня и будет продаваться как отдельный страховой полис.