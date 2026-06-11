В Латвии стали предлагать страховки, которые покрывают ущерб, нанесенный дронами. Но есть одно ограничение

Покрытие по страхованию риска политических конфликтов включает защиту имущества от различных чрезвычайных событий и происшествий, влияющих на общественную безопасность, включая террористические акты, саботаж, беспорядки и войну, в том числе если в нашей стране объявлено военное положение.