Скандал на конкурсе "Миссис Латвия 2026": у одной из участниц отобрали титул

Также она подчеркнула, что до сих пор ей не было предоставлено ни одного официального решения, ни одного юридического обоснования и не было предъявлено никаких улик, подтверждающих публично высказанные в ее адрес утверждения. «Особенно важно то, что во время конкурса между мной и организатором Кристиной Линденблате не заключалось никакого договора, в котором был бы прописан порядок отзыва титула, условия или право принимать такое решение в одностороннем порядке. Несмотря на это, в публичном пространстве распространена информация, которая создает обо мне негативное впечатление, задевает мою честь, достоинство и репутацию, но при этом не предоставляет обществу конкретных фактов и доказательств», — заявила Силиня.