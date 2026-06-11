Скандал на конкурсе "Миссис Латвия 2026": у одной из участниц отобрали титул
Конкурс красоты «Миссис Латвия» оказался в центре громкого конфликта — организатор Кристина Линденблате объявила, что у жительницы Екабпилса Инесе Силини отозван титул «1-я вице-Миссис Латвия 2026».
Как указывается в официальном заявлении, решение было принято после оценки возникших обстоятельств и вступило в силу с момента его оглашения.
Организатор поясняет, что утратила доверие к обладательнице титула в связи с действиями, которые, по ее мнению, были направлены против интересов конкурса и несовместимы со статусом его официальной представительницы.
Ответная реакция: «На каком юридическом основании?»
Сама обладательница титула Инесе Силиня в социальных сетях заявила, что не согласна с этим решением и считает, что общество имеет право знать и вторую сторону этой истории.
«Титул был присужден мне не в результате субъективного мнения одного человека. Он был получен на основе общего зачета конкурса, оценок независимого жюри и зрительского голосования. Именно поэтому у меня возникает обоснованный вопрос: на каком правовом и объективном основании такой титул может быть отозван единоличным решением?» — отметила Силиня.
Также она подчеркнула, что до сих пор ей не было предоставлено ни одного официального решения, ни одного юридического обоснования и не было предъявлено никаких улик, подтверждающих публично высказанные в ее адрес утверждения. «Особенно важно то, что во время конкурса между мной и организатором Кристиной Линденблате не заключалось никакого договора, в котором был бы прописан порядок отзыва титула, условия или право принимать такое решение в одностороннем порядке. Несмотря на это, в публичном пространстве распространена информация, которая создает обо мне негативное впечатление, задевает мою честь, достоинство и репутацию, но при этом не предоставляет обществу конкретных фактов и доказательств», — заявила Силиня.
Реакция общественности
Публикация в социальных сетях вызвала массу вопросов и среди подписчиков. Одна из комментаторов отметила, что у нее как у зрителя эта ситуация вызывает недоумение, поскольку заявление оставляет больше вопросов, чем ответов, и требует более подробных разъяснений случившегося.
Представители «Миссис Латвия» ответили на данный комментарий, заверив, что разъяснения «обязательно будут даны», добавив: «Всему свое время».