Rimi тестирует новую систему на кассах самообслуживания: она сама узнает, что лежит на весах

«Первые тесты технологии распознавания продуктов показывают многообещающие результаты — покупатели экономят в среднем десять секунд при вводе каждого продукта. Это существенно сокращает время покупок, особенно в случаях, когда в корзине много разных весовых товаров. Сейчас мы видим, что система работает очень точно и распознает уже интегрированные продукты более чем в 90% случаев. Это отличный показатель для дальнейшего развития технологии и улучшения качества покупательского опыта в магазинах Rimi», — объясняет руководитель цифрового развития Rimi Baltic Лиене Перия.