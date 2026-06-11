Rimi тестирует новую систему на кассах самообслуживания: она сама узнает, что лежит на весах
Следуя мировым тенденциям в розничной торговле, магазин Rimi начал пилотный проект по внедрению технологии автоматического распознавания продуктов на кассах самообслуживания.
Автоматическое распознавание продуктов — относительно новое решение в сфере розничной торговли, которое требует тщательного тестирования и точной адаптации технологии. Для покупателей это решение позволит существенно экономить время в зоне самообслуживания и избавит от необходимости вручную искать на экране весовые продукты. Кроме того, оно снизит вероятность ошибок — например, когда случайно выбирается неправильный сорт яблок.
Когда покупатель кладет продукт на весы, система с помощью искусственного интеллекта сразу предлагает подходящий вариант товара. Сейчас тестирование нового решения проводится в одном из магазинов Rimi в Литве, а более широкое тестирование технологии в магазинах Латвии ожидается уже в этом году.
«Первые тесты технологии распознавания продуктов показывают многообещающие результаты — покупатели экономят в среднем десять секунд при вводе каждого продукта. Это существенно сокращает время покупок, особенно в случаях, когда в корзине много разных весовых товаров. Сейчас мы видим, что система работает очень точно и распознает уже интегрированные продукты более чем в 90% случаев. Это отличный показатель для дальнейшего развития технологии и улучшения качества покупательского опыта в магазинах Rimi», — объясняет руководитель цифрового развития Rimi Baltic Лиене Перия.
Сейчас технология искусственного интеллекта обучена распознавать 30 самых покупаемых весовых продуктов в категории фруктов и овощей. Покупатели пилотного магазина используют рекомендации системы уже в половине случаев — то есть в 50%. Чаще всего таким образом автоматически покупают бананы, огурцы и паприку.
В свою очередь для распознавания кондитерских изделий еще ищется наиболее подходящее решение по упаковке, чтобы система могла без затруднений различать разные виды булочек и хлеба.
Параллельно Rimi развивает различные решения на основе искусственного интеллекта и в интернет-магазине. Одно из них — умные рекомендации, основанные на содержимом виртуальной покупательской корзины. Например, если покупатель выбрал ингредиенты, характерные для тако, искусственный интеллект анализирует, не забыт ли какой-то из продуктов, и предлагает добавить его в корзину до оформления покупки.