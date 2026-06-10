В Риге продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины
Рижская дума вновь продлила право украинских беженцев на полностью бесплатный проезд в общественном транспорте столицы.
Жители Украины смогут пользоваться льготой на проезд в общественном транспорте Риги в размере 100% до 31 декабря текущего года. Такое решение сегодня приняла Рижская дума. Указанную льготу самоуправление продлевает каждые полгода с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину и прибытия украинских военных беженцев в столицу Латвии.
Льготы на проезд в общественном транспорте Риги — трамваях, троллейбусах и автобусах — доступны тем гражданским жителям Украины, которые зарегистрировались в Рижском центре поддержки и проживают в Риге.
Получить льготу на следующий период граждане Украины могут в билетных автоматах, расположенных на остановках общественного транспорта или в торговых центрах.
Компания Rīgas satiksme напоминает, что каждый пассажир, которому предоставлена льгота на проезд, при посадке в автобус, троллейбус или трамвай обязан приложить выданный ему электронный талон к электронному считывателю карт и зарегистрировать поездку.