В Риге продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины

Жители Украины смогут пользоваться льготой на проезд в общественном транспорте Риги в размере 100% до 31 декабря текущего года. Такое решение сегодня приняла Рижская дума. Указанную льготу самоуправление продлевает каждые полгода с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину и прибытия украинских военных беженцев в столицу Латвии.