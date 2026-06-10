Оранжевое предупреждение в Латвии, в том числе в Риге: на страну идут грозы, ливни, шквалы ветра и крупный град
В четверг погода в Латвии резко ухудшится: с юга страну достигнет зона осадков, связанная с циклоном. Она принесет дожди, грозы, сильные ливни, местами град и резкие порывы ветра.
Ночь на большей части территории страны еще пройдет без осадков. Небо будет облачным, ветер — слабым. Минимальная температура воздуха составит +8…+15 градусов.
Уже в первой половине дня 11 июня зона осадков начнет заходить в Латвию с юга. Ожидаются грозы с сильными ливнями, местами возможны резкие порывы ветра 15-19 м/с. По мере продвижения циклона дожди распространятся дальше по стране, во многих местах они будут сильными.
Наиболее опасная погода прогнозируется днем, с 12:00 до 16:00, в центральных и восточных районах Латвии. Там будут развиваться грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра 20-24 м/с и градом. Местами существует вероятность крупного града. Для этих районов объявлено оранжевое предупреждение. В Курземе действует желтое предупреждение.
Во второй половине дня и вечером грозы ожидаются в центральной и восточной части страны. Во время гроз возможны особенно интенсивные ливни, град и буря.
Преобладать будет слабый до умеренного северо-восточный ветер, к вечеру — ветер переменного направления. В Курземе будет дуть порывистый северный ветер. Температура воздуха во второй половине дня будет сильно отличаться по регионам: от +11…+13 градусов в Курземе до +26 градусов на юго-востоке Латгале.
В Риге ночь на четверг пройдет без осадков. Днем в столице ожидается сильный дождь, во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозовые ливни. Слабый ветер перейдет в умеренный северо-восточный, а ближе к вечеру, когда через Ригу будет проходить центр циклона, ожидается ветер переменного направления. Температура воздуха большую часть суток будет держаться около +15 градусов.