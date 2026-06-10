Оранжевое предупреждение в Латвии, в том числе в Риге: на страну идут грозы, ливни, шквалы ветра и крупный град

В Риге ночь на четверг пройдет без осадков. Днем в столице ожидается сильный дождь, во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозовые ливни. Слабый ветер перейдет в умеренный северо-восточный, а ближе к вечеру, когда через Ригу будет проходить центр циклона, ожидается ветер переменного направления. Температура воздуха большую часть суток будет держаться около +15 градусов.