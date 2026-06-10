Экономиста поразило, что при отсутствии туристов в Латвии резко подорожали услуги отелей

"Все вышеперечисленное было известно или вполне предсказуемо, однако трудно было предположить, что цены на гостиничные услуги за месяц вырастут на 25,4%. В это время года они действительно обычно растут довольно быстро, но в среднем менее чем на 10%. В 2023 году рост составил даже 26,4%, однако тогда ему предшествовал стремительный общий рост издержек. Стоит добавить, что уже в следующем месяце цены на эту услугу тогда снизились на 8,1%, и, возможно, сейчас произойдет то же самое", - сообщает эксперт.