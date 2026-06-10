Экономиста поразило, что при отсутствии туристов в Латвии резко подорожали услуги отелей
Известный латвийский экономист Петерис Страутиньш комментирует данные по латвийской инфляции. Он прогнозирует серьезный рост цен на продукты питания в 2027 году, но больше всего его удивили данные об услугах латвийских отелей и хостелов.
Как отмечает экономист, продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,2% по сравнению с апрелем. Довольно быстро — на 1,2% за месяц — выросли расходы на содержание жилья. В ценах на газ для домохозяйств (+12,7%) отразился рост индексов TTF, быстрое завершение сезона паводков привело к росту цен на электроэнергию (+1,6%), а ряд предприятий теплоснабжения объявили о повышении тарифов, в том числе в Даугавпилсе и Цесисе.
"Все вышеперечисленное было известно или вполне предсказуемо, однако трудно было предположить, что цены на гостиничные услуги за месяц вырастут на 25,4%. В это время года они действительно обычно растут довольно быстро, но в среднем менее чем на 10%. В 2023 году рост составил даже 26,4%, однако тогда ему предшествовал стремительный общий рост издержек. Стоит добавить, что уже в следующем месяце цены на эту услугу тогда снизились на 8,1%, и, возможно, сейчас произойдет то же самое", - сообщает эксперт.
"Ничто не указывает на то, что в этом году наблюдается чрезвычайно большой приток туристов или что гостиницы переполнены", - добавляет он.
Далее Страутиньш отмечает, что годовая инфляция в мае (3,5%) вернулась примерно к мартовскому уровню после снижения в апреле. Ожидается, что в ближайшие два месяца она останется примерно на этом уровне, после чего вероятны несколько шагов вверх — к концу года этот показатель может приблизиться к 5%.
"База прошлого года, то есть уровень цен в период с апреля по декабрь, была практически идеально ровной, однако в этом году следует учитывать возможность возобновления роста цен на импортируемые энергоресурсы. Даже если ситуация в Ормузском проливе будет развиваться по наиболее благоприятному сценарию, поставки, не состоявшиеся с конца февраля, все еще могут повлиять на работу перерабатывающих предприятий и всю последующую цепочку поставок. Кроме того, ситуация в Ормузском проливе может развиваться и не по лучшему сценарию".
"Цены на продовольственное сырье пока не сигнализируют о резком росте издержек для потребителей, однако не исключено, что наиболее заметное влияние геополитических процессов на цены в продуктовых магазинах проявится уже в 2027 году", - подводит итог специалист.