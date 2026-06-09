Внутри ресторана размером с футбольное поле: как устроен самый большой карри-дворец в мире

Владелец Royal Nawaab, 71-летний ресторатор Махбуб Хуссейн, предпочитает говорить, что это не просто ресторан, а место, куда люди едут специально. И поток гостей это подтверждает. Сюда приезжают не только из разных городов Великобритании, но и из-за границы. По словам владельца, одна пара добралась до Стокпорта из Австралии, другой посетитель приехал из Норвегии. Интерес к ресторану проявлял и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, известный любовью к еде: он, как утверждается, пообещал заглянуть за куриным бирьяни, когда в следующий раз окажется в Великобритании.