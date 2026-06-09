Внутри ресторана размером с футбольное поле: как устроен самый большой карри-дворец в мире
Со стороны это здание выглядит так, будто на окраине британского города приземлился гигантский НЛО и не смог улететь обратно. Синяя стеклянная пирамида у кольцевой дороги возвышается над городом в Большом Манчестере и давно стала местной достопримечательностью. Но внутри находится не футуристический офис и не торговый центр, а крупнейший карри-ресторан в мире — Royal Nawaab.
Впрочем, называть его просто рестораном даже странно. По масштабу и интерьеру это скорее дворец: мраморные полы, люстры, фонтан, огромный зал размером с футбольное поле и линия шведского стола длиной около 50 метров. Каждый вечер здесь обслуживают примерно 2000 гостей, работают около 200 сотрудников, а за неделю кухня использует 10 000 хрустящих индийских лепешек, 1500 килограммов риса и количество курицы, сопоставимое с тысячей тушек, сообщает Daily Mail.
Владелец Royal Nawaab, 71-летний ресторатор Махбуб Хуссейн, предпочитает говорить, что это не просто ресторан, а место, куда люди едут специально. И поток гостей это подтверждает. Сюда приезжают не только из разных городов Великобритании, но и из-за границы. По словам владельца, одна пара добралась до Стокпорта из Австралии, другой посетитель приехал из Норвегии. Интерес к ресторану проявлял и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, известный любовью к еде: он, как утверждается, пообещал заглянуть за куриным бирьяни, когда в следующий раз окажется в Великобритании.
При этом мэр Манчестера Энди Бернхэм, живущий всего в 20 милях от ресторана, приглашение пока так и не принял.
«Мы звали его несколько раз, но ответа не получили. Это разочаровывает. Казалось бы, такой проект должен был бы его заинтересовать», — говорит Хуссейн.
История Royal Nawaab выглядит как необычный пример британского успеха. Сам Хуссейн приехал в Великобританию из Пакистана в 15 лет. Ресторанным бизнесом он занимается с 1980-х: начинал в Брэдфорде, где вырос, затем открывал заведения на юге страны, в том числе в знаменитом здании бывшей фабрики Hoover в стиле ар-деко на западе Лондона.
Здание в Стокпорте, где сейчас расположен Royal Nawaab, раньше было колл-центром банка Co-op. Сама пирамида была построена в 1992 году и задумывалась как часть амбициозного проекта: в городе планировали создать собственную «Долину царей» из пяти пирамид. Однако главный подрядчик обанкротился, и в итоге была построена только одна.
Несколько лет здание пустовало. Местные даже рассказывали, что оно якобы заброшено и населено призраками. Когда Хуссейн взял его под свой проект, внутри не было ни нормальных этажей, ни стен — только провода, обломки офисной мебели и строительный хаос. Чтобы очистить здание, рабочим понадобилось вывезти около 900 контейнеров мусора.
Преобразование обошлось владельцу примерно в 15 миллионов фунтов. Хуссейн хотел создать не просто ресторан, а свое наследие — место, которое по атмосфере напоминало бы роскошный отель в Дубае.
На первом этаже теперь расположен основной ресторан. Этажом выше находится пространство для свадеб и банкетов — оно может принять до 1200 гостей. Еще один этаж используется для корпоративных мероприятий. В будущем здесь также планируют открыть сигарный лаунж.
Главная приманка Royal Nawaab — огромный шведский стол без ограничений за 31,99 фунта с человека. На длинной линии стоят десятки серебристых емкостей с горячими блюдами: всего посетителям предлагают около 180 позиций. В меню — карри, закуски, мясные и рыбные блюда, овощи, самосы, пакоры, бирьяни, лепешки наан, десерты и мороженое.
Несмотря на формат самообслуживания, ресторан делает ставку на высокий уровень сервиса. В зале работает примерно один официант на каждые два-три стола — при том что в отрасли стандартом считается один официант на шесть столов.
Кухня устроена как отдельный механизм. Более 30 поваров работают в открытой зоне, где гости могут наблюдать за процессом, еще около 65 — в помещениях за кулисами. Хуссейн до сих пор лично следит за всем: проверяет блюда, пробует, корректирует вкус и, по словам сотрудников, может в любой момент появиться рядом с поваром.
Некоторые кухонные машины он придумал сам, включая устройство для приготовления кебабов. Даже когда Хуссейн физически не находится в ресторане, он может наблюдать за работой через камеры высокого разрешения. Если блюдо выглядит не так, как нужно, он способен позвонить и распорядиться отправить его обратно на кухню.
Такой стиль управления может показаться жестким, но сотрудники, как пишет Daily Mail, относятся к владельцу с большим уважением. Многие работают с ним годами. В ресторане есть отдельные люди, которые целый день чистят лук, и трое сотрудников, занятых только приготовлением наана.
Кухня работает 365 дней в году. Еженедельный счет за продукты достигает примерно 100 000 фунтов. Чтобы сократить отходы, ресторан использует систему раннего бронирования: благодаря ей повара заранее понимают, сколько гостей придет, и точнее рассчитывают объемы еды.
Попасть без брони можно, но не всегда. По словам маркетинг-директора ресторана Билала Джоги, в выходные иногда приходится разворачивать до 200 человек.
Еще одна особенность Royal Nawaab — здесь не подают алкоголь. В заведении считают, что это помогает избежать типичных для позднего вечера шумных сцен. Вместо алкоголя гостям предлагают, например, манговый смузи, который, как уверяют в ресторане, хорошо сочетается с пряными блюдами.
Royal Nawaab стал героем нового документального фильма британского телеканала Channel 4. И неудивительно: история ресторана объединяет сразу несколько сюжетов — мигрантский успех, семейный бизнес, рискованные инвестиции после пандемии, британскую любовь к карри и старую стеклянную пирамиду, которая из заброшенного здания превратилась в гастрономическую достопримечательность.
Сам Хуссейн объясняет свою идею просто: он хотел доказать, что в Великобритании все еще можно создавать масштабные проекты высокого уровня.
«Нам не нужно ехать за всем в Китай. Плитка у нас из Престона, мебель — из Натсфорда. Я хотел привлечь как можно больше местных мастеров», — говорит он.
И, похоже, его ставка сработала. В городе, где когда-то не знали, что делать с одинокой стеклянной пирамидой у дороги, теперь каждый вечер собираются тысячи людей — чтобы за 32 фунта (37 евро) поесть «как король».