"Он мог меня убить": откровенная история женщины, которой удалось уйти от скрытого тирана
Один вопрос маленькой дочери изменил всё. Годами женщина терпела унижения, побои и контроль со стороны мужа, пока ребёнок не спросил: "Мама, когда мы будем жить там, где не страшно?"
После знакомства с Юрисом Агнесе была уверена, что встретила любовь всей своей жизни — он был таким внимательным, галантным. Идеальный мужчина! Женщина даже представить не могла, что спустя некоторое время Юрис ударит её кулаком в лицо. Возможно, только благодаря случайному стечению обстоятельств Агнесе осталась жива и её имя не оказалось в статистике среди женщин, убитых мужьями или партнёрами.
Любящий манипулятор
Когда я познакомилась с Юрисом, он был внимательным, чутким и невероятно обаятельным. Уже после первой встречи я чувствовала себя услышанной и особенной. Он писал мне каждый день, звонил только потому, что хотел услышать мой голос. Через неделю начал присылать цветы на работу, через две сказал, что я женщина всей его жизни. Я словно жила во сне. Наконец-то кто-то действительно хотел меня — полностью и по-настоящему.
Первые шесть месяцев Юрис был более чем идеальным. Мы ездили в романтические путешествия, ужинали при свечах, он подарил мне серебряный кулон с нашими инициалами. Юрис всегда говорил правильные слова: «Ты лучшее, что случилось со мной», «Я наконец чувствую себя живым». Он был для меня всем, и я была уверена — это настоящая любовь. Лишь позже я поняла, что это была манипуляция.
Love bombing — чрезмерно интенсивное проявление привязанности, чтобы полностью завладеть другим человеком, сделать его зависимым от внимания, которое позднее будет использовано как оружие.
Очень быстро выяснилось, что я беременна дочерью, поэтому мы поженились. Это было 11 лет назад. Примерно тогда его нежность начала превращаться в мелкие неприятности. Всё чаще Юрис задавал вопросы — с кем я разговариваю на работе, почему так долго не отвечала на сообщение. Он требовал удалить контакты бывших партнёров, прекратить общение с подругами, которых считал плохим влиянием. Когда я хотела пойти на день рождения сестры, муж говорил, что я всегда выбираю других, а не его. Эту фразу он использовал всё чаще, когда я хотела куда-то пойти без него. И я чувствовала себя виноватой... Начала думать, что неблагодарна и, возможно, действительно должна стать лучше.
Клетка без ключа
Когда родилась дочь, муж стал совсем невыносимым — начал унижать меня в присутствии родственников, оскорблять в интимные моменты, смеяться над моим телом, изменившимся после беременности. Он говорил: «Посмотри на себя! Ты никому больше не нужна». Более того, он совсем не любил нашу дочь, мне даже казалось, что воспринимал ребёнка как соперника. Юрис не присутствовал на родах, никогда не менял дочери подгузники, не возил её в коляске и ни разу не взял на руки просто чтобы приласкать. По ночам, пока я качала, успокаивала и кормила дочь, стараясь не сломаться, он спал с берушами в ушах. Днём его жизнь проходила вне дома — с друзьями, в поездках, на свободе. А моя жизнь была словно клетка без ключа.
Каждый мой шаг, каждое слово могли вызвать гнев мужа. Сначала такие вспышки случались редко, раз в несколько месяцев, но со временем стали чаще, жёстче и неожиданнее.
К гневу добавилось и физическое насилие — Юрис начал толкать меня, дёргать за руки, плевать в лицо. Однажды бросил в меня утюг только потому, что я попросила его вывести дочь на короткую прогулку, чтобы самой немного поспать, так как была измождена до предела. Юрис кричал, что я ничего не умею и не могу даже позаботиться о собственном ребёнке.
Когда мы будем жить там, где не страшно
После каждого приступа ярости муж плакал. После нескольких дней молчания он всегда говорил, что сожалеет и что это больше никогда не повторится. За раскаянием всегда следовал спокойный период, когда он снова становился лучшим человеком на земле. И я каждый раз верила, потому что когда страх становится повседневностью, он начинает выглядеть как любовь, как преданность, как надежда на то, что всё ещё может измениться.
После отпуска по уходу за ребёнком я вернулась на работу, хотя Юрис этого не хотел. Он давал «умные» советы и подчёркивал преимущества того, что я останусь дома. Когда дочь начала ходить в детский сад и часто болеть, стало ясно, что кому-то из нас придётся пожертвовать работой. Я уступила и смирилась.
Глядя сегодня на ту ситуацию, я буквально кричу: никогда нельзя оставаться без собственных доходов с маленьким ребёнком на руках и без какой-либо финансовой подушки безопасности!
Так мы прожили несколько лет — вроде бы семья, но внутренне полностью разрушенная конструкция. Пока однажды вечером всё не изменилось. У меня был подбит глаз. Юрис в очередной раз вырвал телефон из моих рук, обругал меня, называя ничтожеством, тупой сукой и худшей матерью на свете. И тогда моя маленькая дочь, дрожа, прижалась ко мне и прошептала: «Мама, когда мы будем жить там, где не страшно?»
В тот момент во мне что-то сломалось, а одновременно родилась смелость. Возможно, это был инстинкт самосохранения. Этот вопрос ребёнка причинил мне больше боли, чем удар мужа кулаком в лицо. Её страх стал моей силой. Я позвонила маме, потому что все связи с подругами уже были разорваны, и на следующий день, пока Юрис отдыхал с друзьями, мы ушли. Без денег, без ничего. В тот день я не чувствовала себя победительницей. Я была уничтожена, но уходила вместе с дочерью и последними остатками собственного достоинства.
Не позволяй себя забыть
Однако на этом всё не закончилось. Уже через несколько дней Юрис начал терроризировать мою семью. Он приходил к квартире моей матери, ходил взад-вперёд под окнами и угрожающе смотрел в них. Звонил мне и маме по двадцать раз подряд. Писал по нескольку электронных писем в день. Утверждал, что я украла ребёнка, угрожал полицией, судом и компроматом. В других письмах выражал сожаление и умолял нас вернуться.
Юрис рассказывал всевозможные небылицы моим бывшим подругам, создавал фальшивые профили в социальных сетях, оставлял под моими фотографиями отвратительные комментарии. Он следил за мной. Стоял возле детского сада, но никогда не подходил, и это делало ситуацию особенно жуткой. Я получала голосовые сообщения, в которых он по нескольку минут кричал, что уничтожит меня.
Юрис переходил множество границ, но пока он меня не избивал, никто не реагировал.
Однажды, когда он снова колотил в дверь квартиры и кричал, я вызвала полицию, но к их приезду он уже ушёл. Реакция полицейских была жёсткой: в следующий раз попытайтесь сами решить свои семейные проблемы, прежде чем напрасно расходовать государственные ресурсы.
А потом Юрис погиб в аварии. И всё...
Страх всё ещё живёт во мне
Я не знаю, где бы была сейчас и была бы вообще жива, если бы шесть лет назад не произошло той аварии. Думая о том времени, я понимаю: у меня не было уверенности, что кто-то сможет остановить Юриса. Скорее всего, он бы меня убил...
Юрис не мог смириться с тем, что я ушла от него. Даже сейчас, услышав на улице похожий голос, я испытываю тревогу. Хотя теперь я живу в собственной квартире, работаю, занимаюсь танцами, а моя дочь смеётся, я всё ещё чувствую живущий во мне страх.
Благодаря терапии и подругам, с которыми мне удалось восстановить отношения, ко мне вернулось чувство собственного достоинства, но страх я пока не победила. Иногда я всё ещё пугаюсь, когда кто-то громко кричит на улице, замираю на месте. Когда кто-то слишком резко делает шаг в мою сторону, я инстинктивно отступаю назад. Но я справлюсь с этим, потому что рядом со мной есть любящие люди.
В статье изменены имена героев.