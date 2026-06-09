"Он мог меня убить": откровенная история женщины, которой удалось уйти от скрытого тирана

Когда родилась дочь, муж стал совсем невыносимым — начал унижать меня в присутствии родственников, оскорблять в интимные моменты, смеяться над моим телом, изменившимся после беременности. Он говорил: «Посмотри на себя! Ты никому больше не нужна». Более того, он совсем не любил нашу дочь, мне даже казалось, что воспринимал ребёнка как соперника. Юрис не присутствовал на родах, никогда не менял дочери подгузники, не возил её в коляске и ни разу не взял на руки просто чтобы приласкать. По ночам, пока я качала, успокаивала и кормила дочь, стараясь не сломаться, он спал с берушами в ушах. Днём его жизнь проходила вне дома — с друзьями, в поездках, на свободе. А моя жизнь была словно клетка без ключа.