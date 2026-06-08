Дом Андрея Макаревича в Израиле пострадал от иранского обстрела: "К нам вчера прилетело"

«Вчера был удивительный день! Просто потрясающий. Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались - Эйтана было не увести (ещё бы, отмечали двухлетие прекрасной дамы), ну и как-то, в целом, хорошо сидели. Редкие такие моменты семейной тишины, спокойствия и позитива. Ну, а на обратном пути нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой...», — поделилась Кляйн.