Дом Андрея Макаревича в Израиле пострадал от иранского обстрела: "К нам вчера прилетело"
Известный музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн попали под обстрел во время воздушной атаки из Ирана. Пока пара укрывалась на обочине дороги, один из осколков ракеты нанес серьезные повреждения их жилью.
О пережитом супруги рассказали на своих страницах в социальных сетях.
40 минут на траве под взрывами
По словам Эйнат Кляйн, в вечер атаки они засиделись в гостях и возвращались домой на автомобиле, когда сработала воздушная тревога. Взрывы застали супругов прямо в пути — системы ПВО перехватывали ракеты прямо над их головами. Чтобы спасти свои жизни, музыканту и его жене пришлось экстренно остановить машину и лечь на землю.
«Вчера был удивительный день! Просто потрясающий. Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались - Эйтана было не увести (ещё бы, отмечали двухлетие прекрасной дамы), ну и как-то, в целом, хорошо сидели. Редкие такие моменты семейной тишины, спокойствия и позитива. Ну, а на обратном пути нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой...», — поделилась Кляйн.
«К нам прилетело»
Дома супругов ждало новое потрясение. Выяснилось, что во время обстрела пострадало их собственное жилье. Андрей Макаревич опубликовал в соцсетях фотографии повреждений, на которых видны выбитые окна, развороченные рамы и пробитая крыша.
Музыкант подчеркнул, что им повезло оказаться вне дома в этот момент, и жестко высказался о политической ситуации и перспективах мирных переговоров на Ближнем Востоке.
«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас, по счастью, не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие?» — задался вопросом Андрей Макаревич.
Супруга артиста с долей иронии добавила: «В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели - кайф! Такого количества внимания со стороны служб безопасности я давно не помню - красавчики буквально все, приехали в каком-то чудовищном количестве молниеносно, мы даже не успели все шланги с водой задействовать».
Напомним, Андрей Макаревич вместе с семьей уже несколько лет постоянно проживает в Израиле, куда он переехал после начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной. Несмотря на регулярные обострения военной ситуации в регионе, артист неоднократно заявлял, что чувствует себя в Израиле дома и уезжать не планирует.