Программа Латвийского телевидения "de facto" сообщила, что в Латвии недавно открылись магазины немецкой розничной сети Mix Markt, которые продают продукты из стран Восточной Европы. В то время как другие розничные продавцы специально избегают товаров из страны-агрессора, России, в этом магазине их предостаточно. Наряду с украинским и другими товарами здесь можно найти, например, российские баранки, какао, майонез и пиво, а также белорусский квас. Импорт из России значительно сократился - в прошлом году он составил менее 7% от пикового значения 2022 года, когда началось вторжение России в Украину.