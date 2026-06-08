Российские баранки, какао и пиво на латвийских полках: почему власти пока не могут просто все запретить
Одно из обещаний в декларации правительства Андриса Кулбергса, - это прекращение торговли с Россией и Беларусью. Однако до сих пор нет ясности относительно практических шагов по достижению этой цели.
Предыдущий Кабинет министров на своем последнем заседании решил разработать к августу предложение о введении национального запрета на импорт определенных групп товаров. Обязательства нового правительства, по крайней мере на первый взгляд, кажутся еще более жесткими, поскольку бывшие оппозиционеры, ставшие теперь министрами, ранее резко критиковали медленный прогресс в этом вопросе. Однако, похоже, по крайней мере премьер-министр Кулбергс стал более снисходительным.
Правительству, скорее всего, придется искать дополнительные средства, например, для Latvijas dzelzceļš, если его деятельность будет значительно ограничена удвоением российских железнодорожных тарифов.
Программа Латвийского телевидения "de facto" сообщила, что в Латвии недавно открылись магазины немецкой розничной сети Mix Markt, которые продают продукты из стран Восточной Европы. В то время как другие розничные продавцы специально избегают товаров из страны-агрессора, России, в этом магазине их предостаточно. Наряду с украинским и другими товарами здесь можно найти, например, российские баранки, какао, майонез и пиво, а также белорусский квас. Импорт из России значительно сократился - в прошлом году он составил менее 7% от пикового значения 2022 года, когда началось вторжение России в Украину.
Министр иностранных дел Байба Браже объяснила, что одного национального запрета недостаточно для успеха. Необходимы также внутренние административные меры, например, переговоры с торговцами и маркировка продукции российского происхождения:
"Это не так просто - взять и запретить, потому что на европейский рынок, если мы сделаем это на национальном уровне, это может импортироваться через Эстонию, Литву".
Министр экономики Виктор Валайнис, занимавший эту должность и в предыдущем правительстве, обратил внимание на то, что вопрос о запрете импорта решается, но что касается экспорта, то Валайнис еще не встречал ни одного предпринимателя, который бы поставлял товары в Россию по собственному желанию. По словам Валайниса, необходимо работать над едиными решениями на уровне Европейского союза.