Три страны пустили в обход России новый "шелковый путь"

"Наличие коридоров с высокой пропускной способностью, надежных, предсказуемых и бесперебойных, имеет сегодня большее значение, чем когда-либо. Сегодня мир нуждается не просто в новых торговых путях, но в надежных торговых путях. Поэтому мы считаем чрезвычайно значимым то, что расширение пропускной способности железнодорожной линии БТК было завершено именно в такой период", – сказал Уралоглу.