Три страны пустили в обход России новый "шелковый путь"
Турция, Грузия и Азербайджан запустили железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Новый участок является частью Транскаспийского маршрута, соединяющего Азию и Европу в обход России.
По информации турецких СМИ, официальная церемония открытия железнодорожной магистрали, которая отныне заработала на полную мощность, состоялась в грузинском городе Ахалкалаки у турецкой границы.
"Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является одним из важнейших транспортных проектов, реализованных благодаря совместным усилиям трех стран. С 2017 года она внесла значительный вклад в развитие Среднего коридора и сыграла важную роль в укреплении связей между Азией и Европой. Сегодня, с завершением инфраструктурных работ на грузинском участке, мы переходим к новому этапу более эффективной и результативной эксплуатации линии", – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Чиновник добавил, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является не только региональным транспортным проектом, но и стратегической инициативой, определяющей будущее глобальной интеграции.
"Наличие коридоров с высокой пропускной способностью, надежных, предсказуемых и бесперебойных, имеет сегодня большее значение, чем когда-либо. Сегодня мир нуждается не просто в новых торговых путях, но в надежных торговых путях. Поэтому мы считаем чрезвычайно значимым то, что расширение пропускной способности железнодорожной линии БТК было завершено именно в такой период", – сказал Уралоглу.
С увеличением мощности магистрали роль участка Баку-Тбилиси-Карс в Транскаспийском маршруте должна возрасти, убеждены участники проекта.
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