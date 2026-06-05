ФОТО: в Риге после обновления открылся один из крупнейших магазинов Maxima
На этой неделе после месяца работ в Риге вновь открылся магазин Maxima XXX на улице Августа Деглава, 67. Магазин был обновлен в соответствии с новым единым концептом сети. Одновременно по этому адресу продолжит работу модернизированный цех по производству готовых блюд Meistara Marka.
Общий объем инвестиций в развитие магазина и производственного цеха превысил 1 млн евро.
Как сообщила руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, обновление одного из крупнейших магазинов сети в Риге связано с переходом Maxima на единый формат. По ее словам, сейчас по новому концепту уже работают 165 магазинов Maxima по всей Латвии, а до конца года его планируется внедрить еще в шести оставшихся магазинах.
В обновленном магазине изменена планировка торгового зала: товары размещены более просторно и наглядно, чтобы покупателям было проще ориентироваться. Также установлены новые холодильные и морозильные витрины, включая витрину самообслуживания для охлажденной рыбы, холодильники для напитков и гастрономической продукции.
Изменения коснулись и цеха по производству готовой еды. Там установлено новое оборудование, в том числе линия для фасовки салатов, которая позволит увеличить сроки годности продукции. Кроме того, в цехе проведены функциональные улучшения, направленные на более эффективную организацию работы и улучшение условий для сотрудников.