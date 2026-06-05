ФОТО: в Риге после обновления открылся один из крупнейших магазинов Maxima

Как сообщила руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, обновление одного из крупнейших магазинов сети в Риге связано с переходом Maxima на единый формат. По ее словам, сейчас по новому концепту уже работают 165 магазинов Maxima по всей Латвии, а до конца года его планируется внедрить еще в шести оставшихся магазинах.