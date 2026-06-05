Латвийские магазины пригрозили не снижать цены на еду, если их заставят продавать печатные издания
Латвийская ассоциация торговцев продовольственными товарами (Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija - LPTA) заявила о том, что выступает против предложения Министерства экономики обязать магазины продовольственных и хозяйственных товаров обеспечивать продажу печатных изданий.
В LPTA подчеркивают, что проблемы медиаполитики нельзя перекладывать на розничных торговцев, законодательно обязывая частных предпринимателей продавать определенную категорию товаров независимо от спроса, затрат, возможностей поставки, площади магазина и практической реализуемости такого требования.
По мнению ассоциации, в действиях Министерства экономики прослеживается очевидное противоречие. С одной стороны, министерство ожидает, что торговцы продуктами питания будут активно участвовать в мерах по снижению цен на продукты и помогать обеспечивать более низкие цены для покупателей. С другой стороны, тем же торговцам предлагается возложить новый административный и практический груз.
«Нельзя одновременно требовать от торговцев продуктами питания более низких цен и при этом возлагать на них все новые обязанности, расходы и бюрократические требования. Именно административная нагрузка, бюрократические препятствия и необоснованные требования являются одной из важнейших проблем, которые отрасль регулярно поднимает в разговорах с государственными учреждениями», — заявил исполнительный директор LPTA Янис Дубултс.
«Доступность печатной прессы важна, особенно в регионах. Однако каждую общественно значимую проблему нельзя решать путем введения обязательной нормы в законе. Сегодня магазин обязан распространять прессу, завтра — какой-либо другой товар или услугу. Это опасная логика командной экономики, а не современный подход к предпринимательской среде», — отмечает Я. Дубултс.
В ассоциации указывают, что продажа прессы — это не только вопрос размещения газеты у кассы. Это также логистика, место в торговом зале, учет, обращение с непроданными экземплярами, затраты рабочего времени персонала и дополнительные расходы. Там, где существует спрос на печатную прессу и ее продажа практически возможна, торговцы уже обеспечивают такую возможность. В местах же, где спрос отсутствует или модель поставок экономически нежизнеспособна, обязательное требование по существу не решает проблему, а лишь перекладывает расходы на торговцев.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийских магазинах вводят новый порядок торговли, который сильно озаботил продавцов. А покупатели готовы?