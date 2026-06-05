Латвийские магазины пригрозили не снижать цены на еду, если их заставят продавать печатные издания
Фото: LETA
Торговцев не интересует доступность информации для жителей.
Мнение

Латвийские магазины пригрозили не снижать цены на еду, если их заставят продавать печатные издания

Отдел информации

Otkrito.lv

Латвийская ассоциация торговцев продовольственными товарами (Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija - LPTA) заявила о том, что выступает против предложения Министерства экономики обязать магазины продовольственных и хозяйственных товаров обеспечивать продажу печатных изданий.

В LPTA подчеркивают, что проблемы медиаполитики нельзя перекладывать на розничных торговцев, законодательно обязывая частных предпринимателей продавать определенную категорию товаров независимо от спроса, затрат, возможностей поставки, площади магазина и практической реализуемости такого требования.

По мнению ассоциации, в действиях Министерства экономики прослеживается очевидное противоречие. С одной стороны, министерство ожидает, что торговцы продуктами питания будут активно участвовать в мерах по снижению цен на продукты и помогать обеспечивать более низкие цены для покупателей. С другой стороны, тем же торговцам предлагается возложить новый административный и практический груз.

«Нельзя одновременно требовать от торговцев продуктами питания более низких цен и при этом возлагать на них все новые обязанности, расходы и бюрократические требования. Именно административная нагрузка, бюрократические препятствия и необоснованные требования являются одной из важнейших проблем, которые отрасль регулярно поднимает в разговорах с государственными учреждениями», — заявил исполнительный директор LPTA Янис Дубултс.

«Доступность печатной прессы важна, особенно в регионах. Однако каждую общественно значимую проблему нельзя решать путем введения обязательной нормы в законе. Сегодня магазин обязан распространять прессу, завтра — какой-либо другой товар или услугу. Это опасная логика командной экономики, а не современный подход к предпринимательской среде», — отмечает Я. Дубултс.

В ассоциации указывают, что продажа прессы — это не только вопрос размещения газеты у кассы. Это также логистика, место в торговом зале, учет, обращение с непроданными экземплярами, затраты рабочего времени персонала и дополнительные расходы. Там, где существует спрос на печатную прессу и ее продажа практически возможна, торговцы уже обеспечивают такую возможность. В местах же, где спрос отсутствует или модель поставок экономически нежизнеспособна, обязательное требование по существу не решает проблему, а лишь перекладывает расходы на торговцев.

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