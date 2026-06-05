Латвийские магазины пригрозили не снижать цены на еду, если их заставят продавать печатные издания

В ассоциации указывают, что продажа прессы — это не только вопрос размещения газеты у кассы. Это также логистика, место в торговом зале, учет, обращение с непроданными экземплярами, затраты рабочего времени персонала и дополнительные расходы. Там, где существует спрос на печатную прессу и ее продажа практически возможна, торговцы уже обеспечивают такую возможность. В местах же, где спрос отсутствует или модель поставок экономически нежизнеспособна, обязательное требование по существу не решает проблему, а лишь перекладывает расходы на торговцев.