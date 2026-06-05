Почему большая упаковка в магазинах Латвии не всегда выгоднее маленькой: правило, которое сбережет деньги

Однако большая упаковка не всегда автоматически лучше. Если продукт быстро портится, покупатель может не успеть его использовать. Тогда экономия исчезает: часть товара отправится в мусор. Это особенно актуально для молочных продуктов, зелени, свежего мяса, рыбы, ягод, салатов и готовой еды. В таких случаях маленькая упаковка может быть разумным выбором — не потому что она дешевле за килограмм, а потому что ее реально съедят.