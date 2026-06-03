Лето пришло на Центральный рынок Риги (1.06.2026)
В Риге наконец-то наступило лето, и лучший способ почувствовать его — посетить Центральный рынок.
ФОТО: Центральный рынок Риги утопает в ягодах - цены на клубнику удивляют покупателей
Лето наконец пришло в Ригу, и лучше всего это можно почувствовать не по календарю, а отправившись на Рижский Центральный рынок, где изобилие красок и дурманящий аромат свежих ягод манят покупателей.
Сейчас безусловной королевой рынка является клубника. Поскольку сезон местной продукции только набирает обороты, ягоды с латвийских полей стоят дорого - от 8 до 12 евро за килограмм. Между тем на прилавках с импортной продукцией царит совсем иная картина. Цена греческой клубники местами снизилась до 2 евро за килограмм, а более крупные и тщательно отобранные ягоды - до 3 евро. Тем, кто ищет «золотую середину», торговцы предлагают польскую клубнику, а также очень привлекательный внешне сорт «Азия», цена которого составляет около 5,50 евро за килограмм.
Горы голубики и изобилие черешни
На соседних прилавках покупателей соблазняет тёмно-синяя и очень крупная голубика. Цены на ягоды, выращенные в Испании и Марокко, вполне доступны и колеблются от 5 до 5,90 евро за килограмм. Любителям сладкой черешни выбор предлагается действительно широкий. Самую дешёвую испанскую черешню можно купить даже по 2 евро за килограмм. Тем, кто хочет попробовать черешню, созревшую под солнцем Греции и отличающуюся особой хрустящей мякотью, следует рассчитывать примерно на 5,80 евро за килограмм.
Яркие краски для клумб и балконных ящиков
Настоящий рай здесь ждёт также садоводов и любителей озеленения балконов. На прилавках с цветами и рассадой глаза разбегаются от "цветочного моря". Цены тоже весьма привлекательны. Любителям классических садовых растений предлагают яркие бархатцы стоимостью всего от 0,50 до 0,60 евро за саженец. Большое разнообразие красок обеспечивают анютины глазки, которые в изобилии заполняют прилавки. Для красивых балконных ящиков отлично подойдут нежные белые алиссумы по 0,50 евро. Также доступны голубые лобелии стоимостью 0,70 евро. Любящие солнце и эффектные газании продаются по 1,50 евро. Королевы балконов и больших цветочных горшков — пеларгонии (герань) — можно приобрести примерно за 3,50 евро.
Пряные травы на вашем подоконнике
На рынке подумали и о тех, кто хочет дополнить свою кухню и рацион собственноручно выращенной зеленью. Наряду с традиционными пряными травами в широком ассортименте доступны растения в горшочках. Покупателей ждут лекарственный шалфей, обыкновенный тимьян, ароматный розмарин и сельдерей. Для своего мини-огорода можно приобрести также различные виды базилика. Кроме того, в продаже имеются саженцы урожайных садовых огурцов. Для любителей более экзотических растений торговцы подготовили даже саженцы сладкого картофеля — батата. Их цена составляет 5 евро, и они отлично подходят как для декоративного выращивания, так и для последующего сбора урожая.