ФОТО: Центральный рынок Риги утопает в ягодах - цены на клубнику удивляют покупателей

На рынке подумали и о тех, кто хочет дополнить свою кухню и рацион собственноручно выращенной зеленью. Наряду с традиционными пряными травами в широком ассортименте доступны растения в горшочках. Покупателей ждут лекарственный шалфей, обыкновенный тимьян, ароматный розмарин и сельдерей. Для своего мини-огорода можно приобрести также различные виды базилика. Кроме того, в продаже имеются саженцы урожайных садовых огурцов. Для любителей более экзотических растений торговцы подготовили даже саженцы сладкого картофеля — батата. Их цена составляет 5 евро, и они отлично подходят как для декоративного выращивания, так и для последующего сбора урожая.