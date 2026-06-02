По латвийским проводам побежали благородные норвежские электроны.
В Латвии
Сегодня 23:23
Норвежцы построили и запустили в Латвии уникальный энергетический объект
В Ливанском крае торжественно открыт первый в Латвии гибридный энергетический парк норвежской компании Vindr, занимающейся развитием возобновляемой энергетики. В проект, объединяющий солнечную электростанцию и современную систему накопления энергии на аккумуляторах (BESS), вложено 3,4 миллиона евро.
Это первый объект такого типа в странах Балтии, принадлежащий группе Vindr. Он обеспечит не только производство зеленой энергии, но и стабилизацию электросети, а также укрепление энергетической безопасности.
Открытый парк в волости Рожупе Ливанского края состоит из более чем 6000 солнечных панелей общей мощностью 4,25 МВт-пик и системы накопления энергии мощностью 3,7 МВт и емкостью 7,5 МВт·ч. Такое сочетание позволяет не только вырабатывать электроэнергию, но и накапливать ее, а затем передавать в сеть в периоды наибольшего спроса или когда энергосистеме страны требуется дополнительная стабильность.
Гибридный парк в Ливанах был построен менее чем за год — строительство началось в мае 2025 года и завершилось в апреле 2026 года.