Норвежцы построили и запустили в Латвии уникальный энергетический объект

Открытый парк в волости Рожупе Ливанского края состоит из более чем 6000 солнечных панелей общей мощностью 4,25 МВт-пик и системы накопления энергии мощностью 3,7 МВт и емкостью 7,5 МВт·ч. Такое сочетание позволяет не только вырабатывать электроэнергию, но и накапливать ее, а затем передавать в сеть в периоды наибольшего спроса или когда энергосистеме страны требуется дополнительная стабильность.