Financial Times: США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в Латвии
США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в ряде европейских стран НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на издание Financial Times.
Американские чиновники выразили готовность рассмотреть возможность размещения таких вооружений за пределами шести стран, где уже находятся самолеты, способные нести ядерное оружие, пишет FT со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений.
Этот шаг означал бы увеличение числа стран, на территории которых размещаются так называемые американские самолеты двойного назначения (Dual-Capable Aircraft, DCA), способные наносить ядерные удары. При этом издание подчеркивает, что достижение соглашения о расширении программы размещения американского ядерного оружия в ближайшее время не ожидается.
Согласно публикации, интерес к размещению баз с такими самолетами проявляют страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и государства Балтии. Обсуждения продолжаются по каналам альянса.
Агентство Reuters добавляет, что ему не удалось подтвердить эту информацию. Белый дом, Министерство обороны США и НАТО пока не ответили на запросы о комментариях.
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби ранее публично заявлял, что Соединенные Штаты продолжат использовать свой ядерный потенциал для защиты членов НАТО, даже если европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в сфере обычных вооружений.
"Президент США Дональд Трамп и многие его советники критиковали европейских союзников за недостаточные расходы на оборону и чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов в вопросах обычной военной защиты", - отмечает Reuters.
Однако, страны Балтии и Польши в этом контексте не критикуются - их траты на оборону даже больше, чем того требует американский президент.