Ригу ждут летние ремонты и пробки: мэр Клейнбергс рассказал, как город будет это переживать
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс признал, что этим летом жителям столицы придется считаться с пробками и ремонтами, но заверил: работы стараются распределять так, чтобы город не встал в одной точке. В интервью он также высказался о ценах на отопление, убежищах, деле Росликова и будущих проектах Риги.
В программе «900 sekundes» побывал мэр Риги Виестурс Клейнбергс. В интервью обсуждались вопросы экономического развития, городской инфраструктуры и безопасности.
Говоря о политическом сотрудничестве и возможном влиянии происходящих процессов на Ригу, мэр города отметил, что напрямую это столицу не затрагивает, однако политические процессы могут отражаться и на уровне самоуправлений.
«Ригу это теоретически не затрагивает. Однако партии ведь остаются теми же самыми. Просто, возможно, они перераспределяют власть в большой политике и в столице», — сказал он.
В то же время Клейнбергс подчеркнул, что сейчас главная приоритетная задача — работа над следующим финансовым планированием и вопросами экономического развития. «Чтобы валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии мог расти гораздо быстрее и чтобы развивалась наша экономика», — отметил мэр.
В интервью был затронут и вопрос Rīgas siltums, а также цен на отопление. Клейнбергс подчеркнул, что ответственность за ожидаемое подорожание следует оценивать в более широком институциональном контексте. «Это полная ответственность Министерства экономики», — сказал он, одновременно указав на неясности в управлении долями капитала между вовлеченными сторонами.
Мэр также прокомментировал решение думы, связанное с аннулированием депутатских полномочий бывшего депутата Рижской думы Алексея Росликова, выразив уверенность в юридической корректности этого шага.
«На 100% уверен, что мы действовали корректно», — подчеркнул он.
Подробно говорилось и о летних ремонтных работах, а также ограничениях движения в городе. Клейнбергс признал, что жителям придется считаться с пробками, однако работы стараются планировать продуманно. «Мы очень продуманно делаем так, чтобы не было концентрации в одной точке одновременно», — пояснил он.
При этом мэр признал, что в отдельных случаях были и ошибки в коммуникации с жителями — как это произошло во время ремонтов в Гризинькалнсе. «Такие ситуации не должны повторяться. У людей должна быть четкая информация», — подчеркнул он.
В интервью также затронули вопросы гражданской обороны и убежищ. Клейнбергс отметил, что в Риге определены потенциальные места для кратковременного укрытия, однако часть из них пока не полностью готова.
«Мы определили все потенциальные места, но ясно, что не все сейчас полностью готовы», — сказал он.
Говоря о будущих проектах развития и продвижении туризма, Клейнбергс признал, что ранее были реализованы не все запланированные маркетинговые мероприятия, однако работа с отраслями продолжается. «Мы будем очень тщательно работать над тем, чтобы хоккейные болельщики приехали в Ригу в как можно большем количестве», — отметил он.
Также он подчеркнул необходимость развивать портовую и транспортную инфраструктуру Риги, а также продолжать модернизацию общественного транспорта, в том числе закупку новых трамваев.