Пешеходам придется потерпеть: в Риге стартует летний сезон ремонта тротуаров
В Риге летом начнут обновлять тротуары на ряде улиц: первые работы стартуют 25 мая на Пернавас и Тербатас. В городе обещают новое покрытие, тактильные полосы и более удобную среду для пешеходов, но на время ремонта возможны ограничения движения.
25 мая планируется начать обновление покрытия тротуаров на участках улицы Пернавас и на участке улицы Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Гертрудес. На каждом объекте предусмотрено обновить покрытие тротуаров примерно на площади 3544 квадратных метра.
Во время строительных работ на тротуарах улиц Пернавас и Тербатас планируется демонтировать существующее покрытие и уложить новую брусчатку. Также предусмотрена установка тактильных полос на перекрестках тротуаров, остановках и у пешеходных переходов, чтобы улучшить доступность среды для людей с нарушениями зрения.
На улице Пернавас на необходимых участках проведут перестройку и понижение бетонных бордюров, а на улице Тербатас планируется выровнять гранитные бордюры и адаптировать въезды к уровню тротуаров.
В ближайшее время также планируется начать работы на участках тротуаров улицы Мелдру. Там предусмотрен демонтаж существующего покрытия и укладка нового асфальтобетонного покрытия протяженностью около 1450 метров и площадью 4500 квадратных метров.
В рамках работ на улице Мелдру также обустроят тактильные полосы на перекрестках тротуаров и у пешеходных переходов, перестроят бетонные бордюры, а также приведут в порядок въезды, адаптировав их к уровню тротуара.
Во время строительных работ также планируется ремонт подвальных люков, регулировка крышек колодцев, люков и дождеприемников, а также другие связанные с этим инфраструктурные улучшения.
Помимо указанных объектов, в течение летнего строительного сезона покрытие тротуаров планируется обновить и в других местах города:
- на тротуаре улицы Ропажу на участке от улицы Джутас до улицы Палму;
- на перекрестке улиц Палму и Берзпилс;
- на тротуарах улицы Целму;
- на участке тротуара улицы Саласпилс от дома по адресу улица Саласпилс, 2 k-1, до улицы Ритупес, 29;
- на участках тротуаров улиц Ивес и Звардес;
- на тротуарах улицы Кулдигас на участке от улицы Вилипa до улицы Грегора;
- на тротуаре улицы Атпутас на участке от улицы Магоню до улицы Маза Нометню;
- на тротуаре улицы Шампетера на участке от улицы Засулаука до улицы Руцавас.
Во время строительных работ возможны кратковременные ограничения передвижения, а также временное ограничение доступа к отдельным участкам тротуаров. Планируется, что работы завершатся в конце лета. Самоуправление приносит жителям извинения за доставленные неудобства.