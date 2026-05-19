Доходы вылетают в трубу отопления: исследование выявило в Латвии тяжелую ситуацию с коммунальными платежами
Почти каждый пятый житель Латвии тратит на коммунальные платежи более 31% своих ежемесячных доходов, а большинство жителей страны недовольны своим жильем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного девелопером недвижимости Merko mājas и компанией Norstat.
Тесно связанные проблемы
Недовольство жителей своим жильем чаще всего формируется не из-за одного фактора, а в результате нескольких взаимосвязанных проблем. Опрос компании Merko mājas показывает, что большинство жителей Латвии (67%) недовольны своим жильем. В качестве главных причин называются старое здание с низким качеством строительства (24%), высокие коммунальные платежи (23%) и недостаточная площадь жилья (24%).
Эти результаты показывают прямую связь между техническим состоянием здания и расходами на его содержание — чем ниже энергоэффективность здания, тем выше финансовая нагрузка на жителей в повседневной жизни. Таким образом, проблема коммунальных платежей часто является не отдельной проблемой, а прямым следствием качества жилья.
По-прежнему значительную часть — почти 70% — жилищного фонда Латвии составляют типовые многоквартирные дома советского времени, и срок эксплуатации большинства из них подходит к концу либо им требуется обновление, особенно повышение энергоэффективности. Именно в таких домах живет большая часть жителей Латвии, а это означает, что вопрос энергоэффективности становится не только проблемой отдельных домохозяйств, но и вызовом для государства и развития городской среды в целом.
Коммунальные платежи «съедают» доходы
Платежи за жилье и коммунальные услуги составляют значительную часть ежемесячного бюджета домохозяйств и нередко становятся одной из крупнейших регулярных статей расходов, напрямую влияя на возможности жителей покрывать другие ежедневные траты и формировать накопления на будущее.
Данные опроса показывают, что почти каждый пятый житель Латвии тратит на аренду жилья или ипотечный кредит 20–30% своих ежемесячных доходов, а у 15% жителей эти расходы превышают 31% доходов.
Еще более тяжелая ситуация наблюдается с коммунальными платежами, которые существенно «съедают» большую часть доходов населения. Результаты опроса свидетельствуют, что почти каждый пятый житель (18%) тратит на коммунальные платежи более 31% своих ежемесячных доходов.
Не удивительно, что большинство жителей Латвии (85%) указывают, что более низкие коммунальные платежи и расходы на содержание жилья являются одним из важнейших факторов при выборе новой недвижимости, опережая такие критерии, как местоположение, инфраструктура, образ жизни, например чувство общности, близость воды или среда, подходящая для семьи.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, зимой цены на электричество и отопление могут вернуться к рекордным уровням 2022 года.