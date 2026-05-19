Помог ли Филипп Киркоров Болгарии победить на "Евровидении"?
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает действия российских властей, рассказал в интервью Яне Чуриковой, что его команда помогла болгарской исполнительнице Даре выиграть "Евровидение-2026" с песней "Бангаранга". По его словам, он не смог отказать "малой родине" и взялся за подготовку певицы с нуля — от выбора хита до работы со звукорежиссерами. Однако официальные лица и участники процесса говорят, что о Киркорове не слышали, а его имя отсутствует в официальных списках участников.
В разговоре с «Новой-Европа» болгарский аналитик Георги Ангелов допустил, что Киркоров действительно мог помочь болгарам. Однако, по словам собеседника редакции, гораздо важнее другое: сама история о причастности артиста идеально вписалась в механику пророссийской дезинформации.
«Мне грех не встать под флаг моей малой родины»
Киркоров — постоянный участник «Евровидения». В 1995 году — как артист: он представлял Россию и занял 17-е место. Затем — как продюсер и соавтор песен. Он помогал некоторым российским артистам, например, сестрам Толмачевым (2014, 7-е место) и Сергею Лазареву (2016 и 2019 годы, оба раза 3-е место). Он также работал с белорусом Дмитрием Колдуном (2007, 6-е место), украинкой Ани Лорак (2008, 2-е место) и молдавскими артистами — группой DoReDos (2018, 10-е место) и певицей Натальей Гордиенко (2021, 13-е место). Но ни разу до этого команда, с которой сотрудничал Киркоров, не побеждала.
На «Евровидении» 2026 года, которое завершилось 16 мая, первое место заняла болгарская певица Дара с песней «Бангаранга». Сразу же после ее победы появилась информация об участии российского певца в подготовке Болгарии: сразу же после победы Дары российская телеведущая и постоянный комментатор конкурса Яна Чурикова включила в своем стриме «эксклюзивное» голосовое сообщение от Киркорова. Тот рассказал, что именно его команда «Dream Team» подготовила артистку к выступлению:
— Мне грех не встать под флаг моей малой родины Болгарии, с которой меня так много связывает. Когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии. <...>
Мне не обязательно быть там для того, чтобы дело жило и существовало. Поэтому мы начали подготовку, выбрали певицу, начали готовить к национальному болгарскому отбору, — рассказал артист.
В команде «Dream Team», по словам Киркорова, состоит и греческий композитор Димитрис Контопулос — и он действительно значится как один из композиторов и авторов слов «Бангаранги». Контопулос выступает автором или соавтором многих конкурсных песен, спродюсированных или продвигаемых Киркоровым для разных стран. Так, в 2014 году Контопулос и Киркоров написали для сестер Толмачевых песню «Shine» — Россия заняла 7-е место на Евровидении. В 2016 году их песня «You Are The Only One» с Сергеем Лазаревым принесла России 3-е место.
Киркоров назвал исполнительницу Дару «замечательной певицей», но сказал, что у нее была одна проблема: «У нее не было хита».
— Вот так бывает. Голос, внешность, танцует. Но хита не было. Но мы увидели в ней потенциал. Я увидел, что она может быть дивой, — сказал певец.
Дара выиграла национальный отбор Болгарии, исполнив в финале три песни. По словам Киркорова, они были написаны Димитрисом Контопулосом. На сайте, который ведут фанаты «Евровидения», композитором Curse, This Is Me и «Bangaranga» значится именно Контопулос. На официальном сайте болгарского вещателя BNT подтверждается, что Димитрос — соавтор как минимум «Bangaranga». На официальном YouTube-канале певицы Контопулос также указан как композитор Curse, но его упоминание в работе с This Is Me на том же канале отсутствует.
Решение Киркорова рассказать о своей работе с Дарой лишь после ее победы Чурикова объяснила сознательным поступком российского артиста: по ее словам, он начал «открещиваться» от конкурса заранее, чтобы не навредить болгарской делегации. Хотя Киркоров не приехал в Софию, он постоянно был на связи с командой Дары, утверждает Чурикова.
По ее информации, в создании «Бангаранги» также участвовали российские звукорежиссеры Андрей Коноплев и Глеб Елесин, которые работают с «Dream Team».
Вклад Киркорова до конца неясен, а некоторые о нем и вовсе не слышали
Официально информацию о причастности Киркорова к подготовке выступления Дары ни команда певицы, ни болгарское ТВ не подтверждали. Конкретный вклад Киркорова в победу Болгарии на «Евровидении» пока остается неясным. Однако продюсер и композитор Контопулос в своем инстаграме репостнул сторис певца Сергея Лазарева, который написал, что с певицей Дарой работала «“Dream Team” не без участия Филиппа Киркорова».
«Новая-Европа» написала официальные запросы с просьбой прояснить ситуацию команде певицы, Контопулосу, звукорежиссерам Андрею Коноплеву и Глебу Елесину, а также продюсерам Илиасу Кокотосу и Monoir (настоящее имя — Кристиан Николае Тарча).
К моменту публикации материала редакции ответил только Monoir: он заявил, что лично не знает, участвовал ли Киркоров в работе с Дарой.
Представитель украинской делегации, которая тоже участвовала в работе над выступлением Дары, заявил, что не слышал о причастности Киркорова. «На всех этапах подготовки номера — с момента выбора песни участницы до финального выступления — никакого упоминания о его участии со стороны продюсерской или режиссерской команды не было», — рассказал изданию МУЗВАР креативный директор Николас Чобб. Он считает, что попытки Киркорова приписать себе победу могут быть его желанием «напомнить о себе».
По словам Чобба, украинская команда внесла большой вклад в декорации и видеоконтент Дары: «Я работал с командой Болгарии как creative advisor — человек, к которому продюсерская команда обращалась за творческой оценкой, рекомендациями по перформансу. Участвовал в разработке вида и функционала основной декорации номера вместе с украинским художником-постановщиком, а также в создании видеоконтента для LED-экранов».
Директор Болгарского национального телевидения Милена Милотинова также не сказала ни слова о Киркорове, когда перечисляла участников команды Дары: «Секрет успеха Дары заключается в отличной команде, которая стояла за ней, в том, что БНТ с помощью национального отбора сумело выбрать очень хорошего исполнителя — лучшего для участия в «Евровидении». А во втором национальном отборе нам удалось выбрать, с помощью жюри и зрителей, лучшую песню. В команде, которая стояла за Дарой, были люди, которые уже выигрывали. Они из Греции, Румынии, Швеции и знают, как проложить путь к победе. Это и принесло успех», — заявила она.
«Пророссийские голоса попытались присвоить себе успех»
Георги Ангелов, старший аналитик в болгарской компании Sensika Technologies, занимающейся мониторингом СМИ, отметил в разговоре с «Новой-Европа», что Киркоров и ранее имел тесные контакты с болгарским национальным телевидением:
— Киркоров — болгарин, у него в Болгарии много связей. В его репертуаре есть песни, написанные болгарскими композиторами.
Это просто связь между двумя странами, у нас действительно есть культурная связь — и в хорошем, и в плохом смысле. Не думаю, что нужно искать какой-то подтекст, связанный с военным временем, — сказал собеседник «Новой-Европа».
По словам Ангелова, точно нельзя сказать о вкладе Киркорова в «Евровидение-2026», но он мог неофициально как-то помочь с музыкой, своими связями и командой. Однако в официальных списках продюсеров и композиторов его имени нет — есть только его коллеги и друзья, такие как Димитрис Контопулос. При этом собеседник «Новой-Европа» сомневается в возможности Киркорова хоть как-то повлиять на итоговое голосование.
Ангелов также рассказал, что проанализировал источники, которые занимаются пророссийской дезинформацией, и отметил их двойной нарратив:
по его словам, сначала они атаковали песню Дары за «сатанизм» и «аморальность», а после победы переключились на тезис «это победа благодаря России».
Как отметил Ангелов, это классический прием адаптации дезинформации под меняющуюся реальность.
— Болгария — очень разделенная страна. В моих соцсетях я видел мнения проевропейских людей, которые поддерживали Дару. А другие — пророссийские, консервативные — говорили про «сатанизм» в ее песнях. Но после победы всё перевернулось: пророссийские голоса попытались присвоить успех себе и сказать: «Смотрите, ваша проевропейская девочка победила благодаря России, так что скажите еще раз спасибо», — отметил исследователь.
Как проанализировала «Новая-Европа», в соцсетях жители Болгарии по-разному оценивают и разговоры о причастности Киркорова к победе Дары. Некоторые называют такие слова «ложью», «чушью» и «бредом»: «Она [Дара] добилась успеха сама. У нее есть талант, сила воли, и она много работала». Другие говорят, что если российский певец и помог певице, то это «неплохо» и даже «правильно», ведь он «связан с Болгарией», но заслуги и победа принадлежат именно Даре. Кто-то со смешком отмечает, что многие могут увидеть в участии Киркорова «длинную руку Кремля».