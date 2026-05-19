Помог ли Филипп Киркоров Болгарии победить на "Евровидении"?

Директор Болгарского национального телевидения Милена Милотинова также не сказала ни слова о Киркорове, когда перечисляла участников команды Дары: «Секрет успеха Дары заключается в отличной команде, которая стояла за ней, в том, что БНТ с помощью национального отбора сумело выбрать очень хорошего исполнителя — лучшего для участия в «Евровидении». А во втором национальном отборе нам удалось выбрать, с помощью жюри и зрителей, лучшую песню. В команде, которая стояла за Дарой, были люди, которые уже выигрывали. Они из Греции, Румынии, Швеции и знают, как проложить путь к победе. Это и принесло успех», — заявила она.