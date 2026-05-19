Обидно: Латвию опять объявили одной из самых бедных стран Евросоюза
Какие страны Европы были самыми богатыми и самыми бедными в 2025 году? Этим вопросом задалось американское интернет-издание AOL. Для расчетов был взят валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения по стандарту покупательной способности (PPS).
Большая разница
Как указывает AOL, в 2025 году ВВП на душу населения по PPS значительно различается по Европе. Если средний показатель по ЕС принять за 100, то он колеблется от 68 в Болгарии и Греции до 239 в Люксембурге. Таким образом, после корректировки на разницу в ценах показатель в Люксембурге примерно в 3,5 раза выше, чем в Болгарии и Греции.
Это означает, что после учета различий в ценах средний житель ЕС может позволить себе 100 условных единиц общего набора товаров и услуг. В Болгарии и Греции — около 68 единиц, а в Люксембурге — примерно 239 единиц. Почти столько же в Ирландии — 237 единиц.
Эти данные показывают, что Люксембург и Ирландия имеют самый высокий ВВП на душу населения — соответственно на 139% и 137% выше среднего уровня ЕС. В то же время в Болгарии и Греции этот показатель на 32% ниже среднего по ЕС.
Если не учитывать эти две страны-исключения, самый высокий ВВП на душу населения по PPS у Нидерландов — 134% от среднего по ЕС, далее следуют Дания (127%) и Австрия (117%).
Германия (115%), Бельгия (115%), Швеция (110%), Мальта (110%) и Финляндия (101%) также находятся выше среднего уровня ЕС.
Сильно ниже уровня
Помимо Греции и Болгарии, еще шесть стран находятся как минимум на 20% ниже среднего уровня ЕС по ВВП на душу населения по PPS. Это Латвия (71%), Словакия (75%), Венгрия (76%), Хорватия (78%), Румыния (79%) и Эстония (79%).
В Польше и Португалии показатель составляет 81% от среднего по ЕС.
А в евро?
В пересчете на евро с учетом PPS средний ВВП на душу населения в ЕС в 2025 году составил около 41 600 евро, согласно предварительным данным. Среди стран ЕС показатель варьируется от 28 300 евро в Болгарии до 99 300 евро в Люксембурге.
Помимо Люксембурга и Ирландии, ВВП на душу населения по PPS превышает 50 000 евро в Нидерландах (55 600 евро) и Дании (52 800 евро).
В Германии показатель составляет 47 900 евро, а во Франции — 40 700 евро. В десяти странах ЕС ВВП на душу населения по PPS остается ниже 35 000 евро.
