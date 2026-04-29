Министерство благосостояния поняло, почему в Латвии так много бедных, и предложило ряд мер
Риск бедности, который особенно затрагивает семьи с детьми и жителей пенсионного возраста, невозможно снизить только отдельными краткосрочными мерами — такой вывод сделан в информационном докладе Министерства благосостояния о промежуточной оценке политики социальной защиты и рынка труда, который правительство сегодня к сведению.
Пособия не помогают
В докладе оценено выполнение Основных направлений политики социальной защиты и рынка труда на 2021–2027 годы, достигнутые результаты, выявленные вызовы и дальнейшие приоритеты.
Как сообщили в Министерстве благосостояния, в Латвии риск бедности по-прежнему превышает средний уровень Европейского союза. В то же время статистические данные показывают, что влияние социальных пособий и других видов выплат на снижение риска бедности остается ограниченным, особенно для семей с детьми и жителей пенсионного возраста.
В сфере материальной поддержки среднесрочная цель оценена как частично достигнутая. Хотя все задачи, запланированные до 2024 года, выполнены, примерно половина результативных показателей не достигнута. В докладе отмечается, что на это повлияли низкий средний уровень доходов, высокая неравномерность доходов, недостаточная адекватность системы социальной защиты и рост стоимости жизни.
На социальную защиту жалко денег
Министерство указывает, что наибольший вклад в снижение риска бедности и социальной изоляции внесли реформа поддержки минимальных доходов, пересмотр государственного семейного пособия, регулярная индексация пенсий, а также увеличение пособий для людей с инвалидностью и пожилых. Эти меры улучшили материальное положение более чем 100 000 жителей с низкими доходами.
Расходы на социальную защиту в Латвии выросли как в номинальном выражении, так и в доле от валового внутреннего продукта, однако они по-прежнему ниже, чем в большинстве стран ЕС. При этом высокая инфляция и рост стоимости жизни существенно снизили покупательскую способность населения, затрудняя ощущение улучшений в повседневной жизни.
В сфере социальных услуг среднесрочная цель в целом считается достигнутой, хотя отдельные показатели не выполнены полностью. В качестве значимого шага отмечено внедрение минимального пакета социальных услуг в самоуправлениях, а также развитие новых услуг, основанных на поддержке в обществе, включая мобильную паллиативную помощь на дому, услугу помощника и услуги для детей с функциональными нарушениями.
В докладе сделан вывод о необходимости дальнейшего укрепления потенциала социальных работников и развития системы долгосрочного ухода.
Структурные проблемы
В сфере рынка труда положительно оценено повышение минимальной заработной платы и совершенствование системы ее определения, а также активные меры занятости, способствовавшие снижению длительной безработицы.
В то же время в этой области сохраняется ряд нерешенных вопросов — недостаточно используется потенциал занятости людей с инвалидностью, остается высоким число тяжелых и смертельных несчастных случаев на работе. Также наблюдается рост доли молодежи, не вовлеченной ни в образование, ни в рынок труда, поэтому Министерство делает вывод о необходимости более целевых мер поддержки для этой группы.
В области укрепления управления политикой социальной защиты и рынка труда среди ключевых задач названы развитие цифровых решений, усиление межотраслевого сотрудничества, повышение престижа социальной работы и меры по обеспечению гендерного равенства. Вместе с тем сохраняются вызовы, связанные с привлечением квалифицированной рабочей силы, конкурентоспособностью оплаты труда и качеством данных.
В целом в докладе сделан вывод, что в политике социальной защиты и рынка труда по-прежнему существуют структурные проблемы, для решения которых необходимы комплексные и долгосрочные меры.