Поздним вечером в Добеле произошло ДТП с неожиданным поворотом (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия
Сегодня 16:02
В Добеле пьяный подросток на мопеде сбил пешехода: пострадавший оказался в больнице
В Добеле поздно вечером произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода, который, по предварительным данным, внезапно вышел на дорогу.
Информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Узварас была получена полицией в субботу около 23:30.
Согласно первоначальной информации, несовершеннолетний юноша управлял мопедом, когда при пока невыясненных обстоятельствах на проезжую часть внезапно вышел мужчина. В результате столкновения пострадал пешеход, которого доставили в медицинское учреждение.
Установлено, что водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения — концентрация алкоголя в его организме составила 0,28 промилле.
В отношении подростка начаты два административных процесса — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ несовершеннолетним.