"Мне нечего скрывать!" Орнитолог-любитель выиграл 100 000 евро в лотерею, после чего к нему потянулись "друзья"

«Я считаю: если хочешь, чтобы вырос урожай, надо посадить картошку. Если хочешь выиграть в лотерею — надо купить билет. Но тратить нужно только свободные средства — это понятно. И рано или поздно выигрыш будет. У кого-то больше, у кого-то меньше — это уже другое дело», — говорит он.