"Мне нечего скрывать!" Орнитолог-любитель выиграл 100 000 евро в лотерею, после чего к нему потянулись "друзья"
Победитель лотереи, которому 4 мая — в День восстановления независимости Латвийской Республики — под символом валуна в Simtgades loterija открылся выигрыш в 100 000 евро, готов публично поделиться своей радостью. Ольгертс Гулько стал 88-м участником лотереи, получившим на свой банковский счет крупный выигрыш в 100 000 евро.
64-летний мужчина — один из немногих обладателей крупных лотерейных выигрышей, кто не возражает против публичности. Напротив, он сам ее предложил.
«Мне нечего скрывать! Многие не верят в мой выигрыш, поэтому хочу, чтобы об этом прозвучало!» — смеется он.
Гулько работает «сам на себя» в торговле, а также занимается исследованием птиц.
100 000 евро в Simtgades loterija он выиграл 4 мая. Рано утром мужчина купил пять билетов этой моментальной лотереи.
«В то утро я проснулся, включил компьютер и решил купить билеты Simtgades loterija, чтобы зарегистрировать их для дополнительной игры, в которой четыре участника разыгрывали бы 100 000 евро. Такой у меня был замысел», — рассказал он.
В первых двух купленных билетах выигрыш составил по 5 евро, в третьем — 10 евро. «Стираю четвертый билет и смотрю — выигрыш 10 000 евро. Так мне в тот момент показалось. Зову жену, чтобы она посмотрела. А она говорит: там же 100 000 евро! Пять раз выключал и включал компьютер, чтобы проверить, не мерещится ли нам», — смеется Гулько.
Когда выигрыш был виден и через два часа, он начал верить в случившееся и около 10:00 позвонил в Latvijas Loto, чтобы получить подтверждение.
«Получается, выигрыш в 100 000 евро ни с кем не надо было делить! Я был безмерно рад, а жена еще счастливее! Когда-то я обещал ей, что однажды обязательно выиграю автомобиль на Большом колесе удачи, но получилось вот так», — говорит он.
Интересно, что и пятый купленный билет тоже оказался выигрышным — на 50 евро.
По словам Гулько, он с давних времен участвует в SuperBingo и несколько раз получал заметные выигрыши. Самый крупный из них — 12 000 евро — он выиграл во время ковидных ограничений, когда ведущий шоу Арманд Симсонс раскручивал Малое колесо удачи. Также в SuperBingo ему выпадали выигрыши в 10 000 евро, 7000 евро и меньшие суммы.
В моментальных лотереях, однако, он участвует лишь время от времени.
«Я считаю: если хочешь, чтобы вырос урожай, надо посадить картошку. Если хочешь выиграть в лотерею — надо купить билет. Но тратить нужно только свободные средства — это понятно. И рано или поздно выигрыш будет. У кого-то больше, у кого-то меньше — это уже другое дело», — говорит он.
По словам победителя, месяц после выигрыша прошел очень хорошо. Когда деньги появились на счете, ощущения были непередаваемыми. «Желаю, чтобы как можно больше людей почувствовали то же самое», — говорит он.
О том, что с этой общественно полезной лотереи не удерживается подоходный налог с населения, Гулько знал с момента ее появления, поэтому это не стало для него сюрпризом. «Конечно, деньги в кармане еще лучше, чем на счете, — смеется он. — Так надежнее».
После выигрыша он с женой побывал в автосалоне — супруга выбрала автомобиль марки Škoda.
«Мне самому новая машина не нужна. Есть два рабочих бусика, этого достаточно. Зачем мне две хорошие машины? Если понадобится, одолжу у жены», — говорит он.
Кроме того, многим родственникам — сестрам, братьям, детям и внукам — он подарил по 1000 евро. «Поделился с родными, чтобы и им было приятно. Когда у меня были трудные времена, мне помогали. Теперь я рад отплатить», — сказал Гулько.
Остальную часть выигрыша он планирует направить на улучшение здоровья, поездку, а также покупку нескольких гаражей для сдачи в аренду. «Да, думаю о бизнесе. Квартиру не хочу, потому что с арендаторами могут быть проблемы. С гаражами будет проще. Вижу, что многие хотят арендовать — может получиться хороший маленький бизнес», — говорит он.
Когда в конце разговора снова заходит речь о публичности, победитель подтверждает распространенный миф о внезапно появившихся родственниках и давно забытых друзьях, которые узнают о выигрыше и тут же объявляются. «Да, это действительно происходит! У меня тоже появились родственники, о которых я не знал. И человек 12 друзей, которые все просили одолжить денег. Конечно, я отказал. Как все появились, так сразу и исчезли», — смеется победитель.