Зеленский рассказал, зачем Роман Абрамович в мае тайно прилетал в Киев
Тайная поездка Романа Абрамовича в Киев оказалась не просто визитом. По данным нескольких источников, миллиардер передал Владимиру Путину личное предложение Владимира Зеленского о встрече.
Российский миллиардер Роман Абрамович в мае посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступив в роли непубличного посредника между украинским и российским руководством. Об этом сообщили Financial Times со ссылкой на четыре информированных источника, а позднее факт встречи подтвердил и сам Зеленский.
По данным Financial Times, инициатором контакта стал украинский президент. Во время встречи Зеленский попросил Абрамовича передать президенту России Владимиру Путину сообщение о готовности провести прямые переговоры на высшем уровне. Источники утверждают, что украинский лидер дал понять: он готов встретиться с Путиным «в любое время» и «в любом формате», если это поможет продвинуться к мирному урегулированию.
О том, что в конце мая российский бизнесмен действительно посещал Киев, ранее рассказал и Владимир Путин. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он сообщил, что некий крупный предприниматель встретился с Зеленским и затем передал ему предложение о личной встрече. Имя бизнесмена тогда не называлось. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что речь шла именно об Абрамовиче.
В интервью британскому телеканалу Sky News Владимир Зеленский подтвердил визит российского миллиардера. По словам президента Украины, Абрамович заявил, что имеет возможность передавать информацию между лидерами двух стран.
«Он приехал в Киев и сказал: "Я принес послание непосредственно вам, я хочу взять сообщение от вас и передать его Владимиру Путину"», — рассказал Зеленский.
Президент отметил, что украинская сторона была готова использовать любой канал коммуникации, если он может способствовать продвижению переговорного процесса. При этом Зеленский подчеркнул, что во время беседы ясно обозначил ключевую позицию Киева относительно территориальной целостности страны.
«Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не пойдем на это. Мы не дадим вам победы таким образом», — заявил украинский лидер, комментируя вопрос возможных уступок по Донбассу.
Сам Зеленский не считает Абрамовича полноценным посредником или переговорщиком. По его словам, бизнесмен лишь согласился передать позицию украинской стороны в Кремль.
Как отмечает Financial Times, Абрамович остается одним из немногих российских предпринимателей, сохраняющих рабочие контакты как с Москвой, так и с Киевом. Еще в 2022 году он участвовал в первых мирных переговорах между сторонами и, по данным издания, делал это с одобрения Владимира Путина. Тогда же СМИ называли его одним из неофициальных посредников между Россией и Украиной.
Источники из окружения миллиардера утверждают, что он продолжает участвовать в отдельных гуманитарных и переговорных процессах, включая обмены пленными и некоторые двусторонние контакты. При этом его роль в последние годы стала значительно менее публичной.
По данным Financial Times, предложение о встрече, которое Зеленский передал через Абрамовича в мае, по содержанию напоминало открытое письмо украинского президента Владимиру Путину, опубликованное 4 июня. В нем Зеленский также призвал к прямому диалогу и поиску путей прекращения войны.
Однако уже на следующий день Путин заявил, что не видит смысла в такой встрече, отметив, что не отказывался от переговоров в принципе, но считает бесперспективным «переливать из пустого в порожнее».