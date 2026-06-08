Зеленский рассказал, зачем Роман Абрамович в мае тайно прилетал в Киев

Как отмечает Financial Times, Абрамович остается одним из немногих российских предпринимателей, сохраняющих рабочие контакты как с Москвой, так и с Киевом. Еще в 2022 году он участвовал в первых мирных переговорах между сторонами и, по данным издания, делал это с одобрения Владимира Путина. Тогда же СМИ называли его одним из неофициальных посредников между Россией и Украиной.