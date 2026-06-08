Закулисье "Богемы" в Риге: зачем Федор Подгорный перенес свои рентгеновские снимки на театральные костюмы
Вышивка в форме человеческих легких. Пальто с принтами рентгеновских и ультразвуковых снимков. Юбка из парашютного шелка, способная «дышать». Какое отношение все это имеет к классической итальянской опере? Самое прямое — и об этом рассказывает художник по костюмам оперы «Богема» Федор Подгорный.
4 июня в Латвийской национальной опере и балете состоялась премьера «Богемы» в постановке режиссера LAURA. Это одна из самых часто исполняемых опер в мире, а в Латвии её ставят уже в шестой раз. Впервые это произошло еще в 1922 году. Предыдущая постановка, созданная в 2019 году Петерисом Крыловым, была довольно традиционной: парижская богема конца XIX века, силуэты эпохи модерна, шляпки, длинные концы шарфов — в общем, все то, что ум автоматически связывает со словом «богема».
Опера Джакомо Пуччини «Богема» в ЛНОБ
4 июня в Латвийской национальной опере и балете состоялась премьера «Богемы» в постановке режиссера LAURA.
Однако в новой версии все иначе. «У нас не будет ни Эйфелевой башни, ни багетов, ни беретов — всего этого набора французских клише», — смеется Федор Подгорный. «Костюмы здесь не исторические и не современные. Я бы назвал это ретрофутуризмом — действие разворачивается в воображаемом времени. Театру недостаточно просто красивой одежды. Она должна нести в себе коды, истории и характеры. И, конечно, зрителю должно хотелось на все это смотреть».
И смотреть действительно захочется. Почерк Подгорного — яркие цвета, гротескные объемы и эксцентричные детали — никогда особо не вписывался в представление о «сдержанной латвийской моде». В его нарядах всегда присутствовало что-то театральное, поэтому на оперной сцене они чувствуют себя как дома. В качестве источников вдохновения художник называет старые театральные афиши, картины импрессионистов и моду конца XIX века. Однако это не исторические копии, а скорее материал для творческой переработки. «Если это рукава-буфы, то не такие, какие носили в эпоху модерна, а в драматическом преувеличении».
Главная героиня оперы Мими умирает от туберкулеза, поэтому через всю постановку тянется образ смерти — почти с медицинской точностью. На сцене можно увидеть анатомическую вышивку в форме легких, огромную «дышащую» юбку из парашютного шелка, а в некоторых костюмах использованы даже личные рентгеновские и ультразвуковые снимки самого Подгорного, сделанные в прошлом году после операции по удалению аппендицита. Мода, медицина и опера — сочетание, которое вряд ли порекомендовал бы семейный врач, но на сцене оно работает великолепно.
Всего для спектакля было создано более 140 костюмов. Каждый из них шился под конкретного артиста — с учетом роли, характера и даже внешности. В свою очередь, те, кто ориентируется в международной художественной богеме, заметят в хоре и знакомые лица. Например, легендарный немецкий перформанс-дуэт Ева и Адель (Eva & Adele) — две яркие дамы с бритыми головами без определенного возраста, которые сами себя называют «гермафродитами из будущего».
Премьера постановки оперы Джакомо Пуччини "Богема" (июнь 2026)
4 июня в Латвийской национальной опере состоялась премьера новой постановки оперы Джакомо Пуччини «Богема», открывшая Рижский оперный фестиваль 2026 года.
И самым светлым моментом в спектакле, как бы парадоксально это ни звучало, станет финал — когда Мими умирает. «Нужно было оставить зрителю надежду», — говорит Федор. «Поэтому в этой сцене будет свет».
Федор Подгорный
Родился в 1985 году в Вентспилсе. Много лет жил в Великобритании, где стал известен как часть модного дуэта "FYODOR GOLAN". Дуэт участвовал в неделях моды в Лондоне, Шанхае, Сингапуре и Берлине, а в 2011 году получил престижную награду Fashion Fringe Award. Созданные ими наряды продавались в известных универмагах по всему миру и пополнили гардеробы таких звезд, как Мадонна, Рианна, Дженнифер Лопес и Ариана Гранде.
После распада дуэта Подгорный вернулся в Латвию и начал сотрудничать с художниками и музыкантами. В 2024 году у него прошла персональная выставка в Латвийском национальном художественном музее. Его костюмы носят многие латвийские знаменитости — от Кристине Ополайс до министра культуры Агнесе Лаце. «Богема» — это первый опыт Федора Подгорного в сценическом искусстве.