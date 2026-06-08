Закулисье "Богемы" в Риге: зачем Федор Подгорный перенес свои рентгеновские снимки на театральные костюмы

Однако в новой версии все иначе. «У нас не будет ни Эйфелевой башни, ни багетов, ни беретов — всего этого набора французских клише», — смеется Федор Подгорный. «Костюмы здесь не исторические и не современные. Я бы назвал это ретрофутуризмом — действие разворачивается в воображаемом времени. Театру недостаточно просто красивой одежды. Она должна нести в себе коды, истории и характеры. И, конечно, зрителю должно хотелось на все это смотреть».