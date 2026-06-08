"Хватит посыпать голову пеплом": эксперт призвал перестать считать Латвию беспомощной

Отдельно руководитель Helmes Latvia отметил необходимость более тесного взаимодействия между государством и оборонной промышленностью. По его мнению, для ускорения развития отрасли необходимо упростить ряд бюрократических процедур, в том числе связанных с закупками. «Оборонная индустрия и государственный сектор должны очень активно сотрудничать. Нужно упрощать отдельные процессы, связанные с закупками», — подчеркнул эксперт. Он также обратил внимание на потенциал латвийских производителей беспилотников.