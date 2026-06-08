"Хватит посыпать голову пеплом": эксперт призвал перестать считать Латвию беспомощной
В эфире программы "Preses klubs" руководитель IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс призвал более трезво оценивать возможности Латвии в сфере обороны и не поддаваться настроениям чрезмерного самоуничижения.
По мнению Виестурса Буланса, многие критические оценки в адрес обороноспособности страны не учитывают того факта, что аналогичные проблемы испытывают даже значительно более крупные и богатые государства. Поэтому Буланс считает, что Латвии не следует постоянно акцентировать внимание исключительно на собственных недостатках.
«Я думаю, что нам пора перестать посыпать голову пеплом и говорить о том, какие мы беспомощные», — сказал он.
Эксперт напомнил, что ограниченные возможности страны в сфере противовоздушной и военной обороны во многом обусловлены ее размерами и ресурсами. «Логично, что наши боевые возможности ограничены. В первую очередь защищается критическая инфраструктура, крупные города и другие стратегически важные объекты», — пояснил Буланс.
При этом он подчеркнул, что развитие оборонного потенциала остается одной из важнейших задач государства.
«Эту боеспособность Латвии необходимо наращивать, но при этом не стоит себя недооценивать и унижать», — считает он.
Отдельно руководитель Helmes Latvia отметил необходимость более тесного взаимодействия между государством и оборонной промышленностью. По его мнению, для ускорения развития отрасли необходимо упростить ряд бюрократических процедур, в том числе связанных с закупками. «Оборонная индустрия и государственный сектор должны очень активно сотрудничать. Нужно упрощать отдельные процессы, связанные с закупками», — подчеркнул эксперт. Он также обратил внимание на потенциал латвийских производителей беспилотников.
«В Латвии есть действительно очень хорошие и способные производители дронов», — заявил Буланс.
Как известно, в понедельник утром в Латвии впервые сбили дрон, залетевший в воздушное пространство страны из-за рубежа. Это сделали французские истребители союзников после утреннего предупреждения об угрозе в нескольких восточных краях.
Позже на пресс-конференции заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по вопросам обеспечения, бригадный генерал Каспар Здановскис сообщил, что дрон, вошедший в воздушное пространство Латвии, был сбит в Берзгальской волости Резекненского края.