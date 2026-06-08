От огненного ритуала на пляже до ночной дискотеки: как Юрмала отметит Лиго и Янов день
Юрмала приглашает жителей и гостей города вместе отметить летнее солнцестояние и Янов день — с песнями, танцами, кострами и традиционными венками. В праздничной программе найдутся мероприятия как для ценителей латышских традиций, так и для семей с детьми и всех, кто хочет провести самую короткую ночь года в особой атмосфере.
Праздничные мероприятия пройдут с 13 по 24 июня. В программе — предпраздничные гуляния, празднование летнего солнцестояния в Дзинтари 21 июня и традиционное Лиго на берегу моря в Каугури 23 июня. Гостей ждут знакомство с латышскими традициями, концерты с участием хоров, танцевальных коллективов и оркестров кокле, а также народные гуляния у моря.
Солнцестояние в Дзинтари: венки, песни и огонь у моря
21 июня территория возле концертного зала «Дзинтари» станет центром празднования летнего солнцестояния. С 17:00 до 20:00 все желающие смогут научиться плести венки и посетить праздничную ярмарку, которая будет работать до 23:00.
Главным событием вечера станет концерт совместного пения, который начнется в 20:00 в концертном зале «Дзинтари». В нем примут участие солисты Мадара Ботмане, Янис Апейнис, Иоланта Стрикайте и Жорж Сиксна, а также объединенный оркестр кокле Юрмалы и Латвии, объединенный хор Юрмалы, танцевальные коллективы и сопровождающая группа под руководством Мадары Калнини.
Концерт можно будет посмотреть не только в зале, но и на большом экране под открытым небом рядом с концертным залом.
В 22:00 на пляже Дзинтари во время заката состоится огненный ритуал и выступление этногруппы Ogas.
Лиго в Каугури: костер на пляже и танцы до ночи
23 июня празднование продолжится на пляже Каугури у конца улицы Каптейня Золта.
В 21:30 здесь зажгут традиционный Янов костер. С 21:30 до 23:00 для гостей выступит группа Labvēlīgais tips. После этого, с 23:15 до 02:00, праздник продолжится танцами на берегу моря под музыку диджея Грауздиньша.
На протяжении всего вечера будут работать кафе, а участники смогут насладиться атмосферой Яновой ночи у моря.
Предпраздничные мероприятия
Подготовка к праздникам начнется заранее.
13 июня с 13:00 до 15:00 в Юрмальском музее под открытым небом пройдет мероприятие по встрече Янова дня. Посетители смогут познакомиться с традиционными травами, принять участие в мастер-классах и послушать Яновы песни в исполнении певца Питера Стефана.
16 июня в 12:00 в Центральной библиотеке Юрмалы семьи с детьми приглашают на праздничное мероприятие вместе с фольклорной группой Skance, где через игры и песни можно будет познакомиться с традициями Лиго.
18 июня в 17:00 в саду дома Райниса и Аспазии пройдет вечер Яновых песен с участием фольклорной группы Mare. В программе — совместное пение, беседы и творческая мастерская по изготовлению дубового венка.