От огненного ритуала на пляже до ночной дискотеки: как Юрмала отметит Лиго и Янов день

Праздничные мероприятия пройдут с 13 по 24 июня. В программе — предпраздничные гуляния, празднование летнего солнцестояния в Дзинтари 21 июня и традиционное Лиго на берегу моря в Каугури 23 июня. Гостей ждут знакомство с латышскими традициями, концерты с участием хоров, танцевальных коллективов и оркестров кокле, а также народные гуляния у моря.