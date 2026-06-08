ФОТО: Латвия празднует золото! Сотни людей встретили чемпионов мира по баскетболу 3x3

Для мужской сборной Латвии это был шестой подряд чемпионат мира по баскетболу 3x3. Ранее латвийцы завоевали серебряные медали в 2019 году и бронзовые — в 2023-м. Теперь в их коллекции появилась и золотая награда мирового первенства.