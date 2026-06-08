Сотни людей встретили чемпионов мира по баскетболу 3x3 (08.06.26)
Сотни болельщиков встретили в Риге сборную Латвии по баскетболу 3x3, которая накануне впервые в истории стала чемпионом мира.
ФОТО: Латвия празднует золото! Сотни людей встретили чемпионов мира по баскетболу 3x3
Сотни болельщиков встретили в Риге сборную Латвии по баскетболу 3x3, которая накануне впервые в истории стала чемпионом мира.
Сборная Латвии по баскетболу 3x3 в составе Науриса Миезиса, Карлиса Ласманиса, Франциса Лациса и Зигмарса Раймо, впервые в истории завоевавшая титул чемпионов мира, в понедельник вернулась в Ригу, где спортсменов встретили несколько сотен болельщиков.
Команда приехала из Варшавы на автобусе и около полудня приняла участие в торжественной церемонии встречи на площади возле Даугавского спортивного дома.
Мероприятие прошло у памятника создателю легендарной «Команды мечты 1935» Валдемару Бауманису. Чемпионов приветствовали музыкальными выступлениями и поздравительными речами.
С победой баскетболистов поздравили министр образования и науки Илзе Индриксоне, президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис, а также представители Латвийской олимпийской команды — старший эксперт по спортивным вопросам Марита Вилциня и врач Лига Цируле.
На чемпионате мира в Варшаве сборная Латвии была посеяна под седьмым номером. В финале латвийские баскетболисты обыграли сборную Германии со счетом 20:15.
Главным героем решающего матча стал Карлис Ласманис, набравший 12 очков. По итогам турнира он был признан самым ценным игроком чемпионата мира.
Для мужской сборной Латвии это был шестой подряд чемпионат мира по баскетболу 3x3. Ранее латвийцы завоевали серебряные медали в 2019 году и бронзовые — в 2023-м. Теперь в их коллекции появилась и золотая награда мирового первенства.