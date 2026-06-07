Исторический триумф: сборная Латвии по баскетболу 3x3 впервые выиграла Кубок мира
Историческая победа для латвийского баскетбола: мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 впервые стала обладателем золота Кубка мира, обыграв в финале Германию.
Мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3, в составе которой выступают Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмарс Раймо, в воскресенье в Варшаве впервые в истории завоевала золотые медали Кубка мира.
В финале латвийская команда, посеянная на турнире под седьмым номером, обыграла Германию, шестую сеяную команду, со счетом 20:15.
Самым результативным в составе сборной Латвии стал Ласманис, набравший 12 очков. Лацис принес команде четыре очка, Миезис добавил три, а Раймо — одно. У сборной Германии девять очков набрал Дензел Агйеман.
В начале матча немцы получили преимущество в три очка. Миезису и Ласманису удалось сократить отставание до одного очка, однако точный дальний бросок позволил Германии снова вернуть преимущество в три очка.
В середине встречи Ласманис менее чем за минуту набрал четыре очка подряд и вывел Латвию вперед — 11:10.
Затем команды обменивались результативными атаками. После точного дальнего броска Миезиса Латвия вновь получила преимущество в одно очко, однако Германия ответила точным штрафным и проходом под кольцо, снова выйдя вперед — 15:14.
За две минуты до конца основного времени латвийцам удался рывок в четыре очка, после чего счет стал 18:15. Вскоре Ласманис точно атаковал из-под кольца, увеличив преимущество Латвии до 19:15, а через полминуты добавил еще одно очко. В оставшиеся секунды команды больше не набрали очков, и латвийцы отпраздновали победу.
В полуфинале Латвия в овертайме обыграла Сербию, первую сеяную команду турнира, со счетом 20:19. Германия в другом полуфинале победила Францию — 19:18.
Сборная Латвии в третий раз в истории вошла в четверку сильнейших на Кубке мира. В 2019 году в Амстердаме латвийцы в полуфинале победили Сербию со счетом 22:19, но в финале уступили США — 14:18. В 2023 году в Вене сборная Латвии в полуфинале проиграла Сербии — 18:21, а в матче за бронзу обыграла Бразилию — 22:12.
На групповом этапе Латвия в группе B проиграла США — 14:17, в овертайме победила Польшу — 22:20, а также обыграла Чехию — 21:15 и Монголию — 21:12, заняв в группе второе место.
В 1/8 финала латвийские баскетболисты победили Новую Зеландию — 21:19, а в четвертьфинале обыграли Литву, посеянную под четвертым номером, со счетом 22:13.
Ранее сообщалось, что женская сборная Латвии по баскетболу 3x3 в пятницу уступила в 1/8 финала.
Кубок мира в столице Польши Варшаве завершится в воскресенье. И в женском, и в мужском турнире участвовали по 20 команд.
Мужская сборная Латвии выступала на мировом первенстве шестой раз подряд. Ранее команда завоевала серебро в 2019 году и бронзу в 2023 году. Женская сборная Латвии играла в финальном турнире в третий раз.