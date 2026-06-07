Исторический триумф: сборная Латвии по баскетболу 3x3 впервые выиграла Кубок мира

Сборная Латвии в третий раз в истории вошла в четверку сильнейших на Кубке мира. В 2019 году в Амстердаме латвийцы в полуфинале победили Сербию со счетом 22:19, но в финале уступили США — 14:18. В 2023 году в Вене сборная Латвии в полуфинале проиграла Сербии — 18:21, а в матче за бронзу обыграла Бразилию — 22:12.