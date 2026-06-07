"Кто виноват, тот и боится": латвийский политолог объяснил, почему Путин опасается покушений
Страх отравления, опасения дворцового переворота и растущее недовольство внутри элит — латвийский политолог Андис Кудорс считает, что Владимир Путин вынужден жить в атмосфере постоянной угрозы и недоверия.
По мнению латвийского политолога Андиса Кудорса, президент России Владимир Путин всерьез опасается покушения, а многочисленные меры безопасности вокруг российского лидера свидетельствуют о глубоком недоверии к окружающим и понимании собственных рисков.
В эфире программы «Персона дня» на TV24 эксперт заявил, что слухи о двойниках Путина не заслуживают серьезного отношения. Комментируя подобные версии, он отметил: «Если Путина застрелят, я думаю, это нельзя будет долго скрывать. Об этом станет известно». По словам Кудорса, заявления профессора Валерия Соловья о якобы существующих двойниках российского президента являются лишь слухами, которые не следует воспринимать всерьез.
Политолог убежден, что Путин боится не только покушения, но и возможного отравления. В качестве примера он привел известную деталь из международных поездок российского лидера.
«Мы видели, что он ездит со своей белой кружкой, у которой есть крышка, опасаясь отравления. Мы знаем, что ФСБ занимается отравлениями. Те, кто сами это делают, сами же и боятся, что это могут применить против них», — сказал Кудорс.
По его мнению, чрезмерные меры безопасности вокруг Путина выглядят логичными с точки зрения самого российского президента. «При такой агрессивной внешней политике и отношении как к внешним противникам, так и к своим внутри страны, конечно, таким людям приходится бояться», — отметил эксперт. Кудорс напомнил, что подобные страхи были характерны и для советского лидера Иосифа Сталина.
«Кто виноват, тот и боится», — подчеркнул политолог, добавив, что слухи о возможных угрозах иногда могут распространяться намеренно, однако в случае действительно серьезного происшествия скрывать правду бесконечно невозможно.
Отвечая на вопрос о том, как могла бы отреагировать российская элита в случае покушения на Путина, Кудорс предположил, что часть окружения президента могла бы выступить за прекращение конфликта и поиск компромиссных решений. «Я скорее думаю, что они выкатили бы белый флаг. Многие в самой России устали, даже если не говорят об этом вслух. В том числе и представители элиты», — считает эксперт.
По его словам, российские элиты видят ухудшение экономической ситуации и последствия международной изоляции. «Я думаю, там есть люди, которые готовы идти к перемирию и, возможно, даже к миру», — сказал он.
При этом политолог не исключает усиления внутренних конфликтов в российском руководстве. По его мнению, опасения Кремля связаны не только с внешними угрозами, но и с возможностью дворцового переворота. «Путин боится переворота, боится, что военные могут попытаться взять власть», — заявил Кудорс.
Подводя итог, эксперт отметил, что в российской верхушке сейчас много тревог и скрытого напряжения. «Там полно страхов и переживаний, и со стороны Путина ведется большая работа по управлению всеми этими рисками, чтобы ничего подобного не произошло», — заключил политолог.