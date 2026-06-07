"Кто виноват, тот и боится": латвийский политолог объяснил, почему Путин опасается покушений

Отвечая на вопрос о том, как могла бы отреагировать российская элита в случае покушения на Путина, Кудорс предположил, что часть окружения президента могла бы выступить за прекращение конфликта и поиск компромиссных решений. «Я скорее думаю, что они выкатили бы белый флаг. Многие в самой России устали, даже если не говорят об этом вслух. В том числе и представители элиты», — считает эксперт.