После медведя, разгуливающего по Екабпилсу, жители требуют действий: "Не надо ждать первой трагедии"

Согласно действующему законодательству, вопрос об ограничении популяции медведей сейчас не рассматривается, поскольку бурый медведь является охраняемым видом. В DAP подчеркивают, что медведь, как и любое дикое животное, может защищаться, если его спровоцировать или напугать, однако в большинстве случаев он старается избегать контакта с человеком. «Сейчас численность популяции недостаточно велика, чтобы говорить об угрозе, характерной для стран, где плотность медведей значительно выше. Конечно, у людей есть опасения и страхи. Нам нужно привыкать к тому, что медведь вернулся в Латвию. Само по себе присутствие медведя в природе не считается угрозой», — поясняет Лаздане.