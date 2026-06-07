После медведя, разгуливающего по Екабпилсу, жители требуют действий: "Не надо ждать первой трагедии"
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано уже почти половина необходимых подписей, чтобы в Сейм поступила инициатива об ограничении численности медведей в Латвии. В последнее время эта тема стала особенно актуальной после того, как медведь забрел в Екабпилс и вызвал большой ажиотаж среди жителей.
Автор инициативы указывает, что неконтролируемый рост популяции бурого медведя создает серьезный конфликт между охраной природы и безопасностью общества. По его мнению, не стоит ждать первого трагического случая, чтобы начать действовать. Автор инициативы Каспар Лусис является земессаргом и часто бывает в лесах. По его словам, военнослужащие в последнее время регулярно замечают медведей, что вызывает опасения за безопасность, сообщают TV3 Ziņas.
«Земессарги и военнослужащие находятся в той же ситуации, что и грибники или ягодники. На учениях это тоже становится проблемой. Моему старшему сыну через несколько лет предстоит пройти Службу государственной обороны. Даже дети уже не могут чувствовать себя в безопасности в городе. Зачем это нужно?» — задается вопросом Лусис.
Автор инициативы предлагает внести изменения в Закон об охоте и пересмотреть статус медведя, сделав его видом с ограниченной охотой. Речь идет не о свободной охоте, а о системе, при которой Государственная лесная служба совместно с учеными ежегодно устанавливала бы квоты, аналогично тому, как это происходит в отношении волков.
«У медведя нет естественных врагов, ему нечего бояться. У нас очень большие иллюзии относительно этого животного. Волков мы регулируем и отстреливаем, а здесь получается какой-то абсурд», — считает Лусис.
В минувшее воскресенье появление медведя вызвало серьезное беспокойство в Екабпилсе, где животное бегало по городским улицам. Для того чтобы направить его обратно в лес, были задействованы различные службы. На следующий день, вероятно, того же медведя заметили уже в окрестностях Кокнесе.
По оценкам специалистов, сейчас в Латвии обитает около 190 медведей, и их численность продолжает увеличиваться.
«Популяция медведей пока невелика. Она находится на стадии восстановления, но количество животных постепенно растет, а вместе с этим увеличивается и вероятность встреч людей с медведями», — отмечает представитель Управления охраны природы (DAP) Карина Лаздане.
Согласно действующему законодательству, вопрос об ограничении популяции медведей сейчас не рассматривается, поскольку бурый медведь является охраняемым видом. В DAP подчеркивают, что медведь, как и любое дикое животное, может защищаться, если его спровоцировать или напугать, однако в большинстве случаев он старается избегать контакта с человеком. «Сейчас численность популяции недостаточно велика, чтобы говорить об угрозе, характерной для стран, где плотность медведей значительно выше. Конечно, у людей есть опасения и страхи. Нам нужно привыкать к тому, что медведь вернулся в Латвию. Само по себе присутствие медведя в природе не считается угрозой», — поясняет Лаздане.
Больше всего медведей в Латвии обитает в северной части страны. Специалисты напоминают, что при встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, не убегать и не приближаться к животному. В большинстве случаев медведи сами избегают людей и покидают место встречи.