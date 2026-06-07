После смерти подростка в тюрьме министр юстиции потребовал срочный отчет о трагедии
После смерти 17-летнего заключенного в больнице Олайнской тюрьмы министр юстиции Эдвард Смилтенс потребовал провести детальную проверку обстоятельств трагедии. Управлению мест заключения предстоит отчитаться не только по этому делу, но и представить данные о смертях и самоубийствах в латвийских тюрьмах за последние полтора года.
Как сообщили агентству LETA в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, соответствующая резолюция издана после опубликованной в СМИ информации о случившемся в больнице Олайнской тюрьмы и статистике смертей в местах заключения. В прошлом году в местах заключения погибли 32 человека.
Эдвард Смилтенс подчеркнул, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из подобных случаев делаются выводы. По словам министра, государство не имеет права отворачиваться от проблем, которые касаются жизни и безопасности людей.
Министр потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до инцидента и после него. Также Управлению мест заключения поручено обобщить данные о смертях в местах заключения за 2025 год и первые пять месяцев 2026 года, в том числе о самоубийствах.
Кроме того, управление должно представить отчет о мерах, которые до сих пор предпринимались в сфере охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора.
Смилтенс отметил, что особое внимание необходимо уделить психическому здоровью несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий.