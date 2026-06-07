После смерти подростка в тюрьме министр юстиции потребовал срочный отчет о трагедии

Министр потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до инцидента и после него. Также Управлению мест заключения поручено обобщить данные о смертях в местах заключения за 2025 год и первые пять месяцев 2026 года, в том числе о самоубийствах.