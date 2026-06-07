В латвийской тюрьме умер 17-летний подросток: близкие до сих пор ждут ответов
В прошлом году в местах лишения свободы в Латвии умерли 32 человека. Около трети из них покончили с собой. Среди погибших был и несовершеннолетний — 17-летний Алекс. Управление мест заключения (УМЗ) подробности этого случая не раскрывает, однако близкие подростка до сих пор ждут ответов.
Даниэль познакомился с Алексом в заключении в Цесисе. По его словам, Алекс был веселым, талантливым парнем, увлекался боевыми видами спорта, но имел сложный характер, нуждался во внимании и особом подходе. На свободе у него были наставники и поддержка, однако проблемы с наркотиками и кражами в итоге привели его в заключение, сообщает LSM.lv.
По словам Даниэля, в тюрьме Алекса скорее старались изолировать, чтобы он создавал меньше проблем, чем реально помочь ему измениться. При этом подросток уже раньше причинял себе вред. Один раз сотрудники успели оперативно вмешаться и предотвратить трагедию, но перед Рождеством прошлого года Алекс умер в больнице Олайнской тюрьмы.
Даниэль считает, что об этом нельзя молчать, поскольку, по его мнению, смерть можно было предотвратить. Он говорит, что и другие несовершеннолетние в заключении думают о самоубийстве: постоянная закрытая среда, давление со стороны других заключенных и отсутствие поддержки со стороны сотрудников создают сильное внутреннее напряжение.
УМЗ сообщило, что по факту смерти был начат уголовный процесс, однако в феврале его прекратили, так как признаков преступления не нашли. Ведомство отказалось от подробных комментариев, сославшись на чувствительность темы, конфиденциальность и просьбу семьи уважать частную жизнь.
Однако мать Алекса в разговоре с Латвийским телевидением заявила, что не запрещала предоставлять объяснения. Напротив, она хочет говорить о случившемся публично, поскольку сама до сих пор не получила ясных ответов о смерти сына. Женщина не понимает, почему подросток не находился под более тщательным присмотром и как в камере могли оказаться вещи, с помощью которых он смог причинить себе вред.
Ранее у родителей Алекса были приостановлены права опеки. По словам матери, семья не справлялась с проблемами сына. После очередного нарушения закона и отбывания наказания Алекс попал в детское учреждение Ezermalas. Руководитель структурного подразделения центра Агне Либоре поддерживала с ним тесный контакт и регулярно общалась с подростком, когда он находился в заключении.
По ее словам, у Алекса были резкие перепады настроения: в один день он говорил, что все равно проведет жизнь в тюрьмах, а на следующий — что хочет выйти и больше туда не возвращаться. Несколько раз его переводили в больницу Олайнской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и самоповреждений. Либоре также утверждает, что подросток говорил о мыслях о смерти, а значит, администрация знала о рисках и должна была уделять ему повышенное внимание.
Это единственный случай за последние пять лет, когда в заключении в Латвии умер несовершеннолетний. Всего с 2021 года в латвийских тюрьмах умерли более ста человек: в среднем это около двух смертей в месяц. В 2021 году умерли 25 заключенных, в 2022 году — 29, в 2023 году — 22, в 2024 году — 29, а в прошлом году — 32. В этом году до апреля умерли еще семь осужденных.
В 2025 году большинство смертей были связаны с болезнями, в том числе онкологическими заболеваниями, циррозом печени, острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и ВИЧ. 12 человек покончили с собой, еще в одном случае причина смерти пока устанавливается.
Смерть Алекса стала одной из причин, по которой Бюро омбудсмена в этом году проводит углубленную проверку больницы Латвийской тюремной системы. По словам руководителя отдела превенции Бюро омбудсмена Занды Русини, эта больница не соответствует потребностям детей: там нет ни детского психиатра, ни педиатра, ни других специалистов, способных работать с несовершеннолетними.
После сообщения о смерти Алекса представители Бюро омбудсмена отправились в Олайнскую тюремную больницу. Русиня указывает, что даже при выявленном риске суицида там нет специальных камер наблюдения или видеонаблюдения: человека нужно проверять раз в 30 минут. По ее словам, за это время трагедия может произойти, а самое тревожное — после смерти подростка порядок так и не был пересмотрен.
В ближайшее время Бюро омбудсмена также проверит Цесисское воспитательное учреждение для несовершеннолетних, чтобы оценить, как там обеспечиваются права детей.