В латвийской тюрьме умер 17-летний подросток: близкие до сих пор ждут ответов

По ее словам, у Алекса были резкие перепады настроения: в один день он говорил, что все равно проведет жизнь в тюрьмах, а на следующий — что хочет выйти и больше туда не возвращаться. Несколько раз его переводили в больницу Олайнской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и самоповреждений. Либоре также утверждает, что подросток говорил о мыслях о смерти, а значит, администрация знала о рисках и должна была уделять ему повышенное внимание.