Где проходят мигранты, там пройдут и террористы: эксперт предупредила об уязвимости границы Латвии
Забор построен, заграждения установлены, но нелегалы и дроны продолжают проникать в Латвию. Эксперт предупреждает: если граница остается уязвимой для мигрантов, то такой же путь могут использовать диверсанты и террористы.
Лектор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане считает, что безопасность государственной границы Латвии по-прежнему вызывает серьезные вопросы, несмотря на построенную инфраструктуру на границе с Россией. По ее словам, физические меры защиты заметны невооруженным глазом: пограничный забор построен, установлены инженерные заграждения и другие препятствия, однако сама по себе эта инфраструктура не гарантирует надежную защиту от угроз.
«Ситуация такова — забор на границе физически виден, "зубы" установлены, но, видите, эти "зубы" не мешают проникать нелегальным мигрантам. Как мы видим, все эти меры не помешали также и дронам, причем далеко не одному», — заявила Лейтане.
По мнению эксперта, именно поэтому возникает главный вопрос: насколько эффективно Латвия в действительности охраняет свою границу.
«В результате этот вопрос безопасности остается очень острым. Вообще, как мы охраняем свою границу? Это самый главный вопрос», — подчеркнула она.
Лейтане считает, что для общества не имеет принципиального значения, находится ли тот или иной участок системы безопасности в ведении Министерства обороны или Министерства внутренних дел. Гораздо важнее конечный результат. «Факт остается фактом: по сути, мы очень уязвимы», — отметила эксперт.
Особую тревогу у нее вызывает то, что проблема нелегальной миграции может иметь гораздо более широкий аспект, связанный с национальной безопасностью.
«Если в таких количествах мигранты могут проникать уже глубже на территорию Латвии, то точно так же это могут быть и террористы, и диверсанты», — предупредила Лейтане.
По ее мнению, сложившаяся ситуация требует не только технических решений, но и политической ответственности. Эксперт считает необходимым провести честную оценку эффективности существующей системы защиты границы, разобраться, какие меры работают, а какие нет, а также проанализировать результаты уже проведенных проверок и аудитов.
«Возможно, на бумаге у нас в очередной раз все красиво расписано, но в реальной жизни мы видим ситуацию такой, какая она есть на самом деле», — заключила эксперт.
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