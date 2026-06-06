Где проходят мигранты, там пройдут и террористы: эксперт предупредила об уязвимости границы Латвии

Лектор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане считает, что безопасность государственной границы Латвии по-прежнему вызывает серьезные вопросы, несмотря на построенную инфраструктуру на границе с Россией. По ее словам, физические меры защиты заметны невооруженным глазом: пограничный забор построен, установлены инженерные заграждения и другие препятствия, однако сама по себе эта инфраструктура не гарантирует надежную защиту от угроз.