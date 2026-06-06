ФОТО: "Открой сердце - открой клетку!" В Риге прошел марш в защиту кур-несушек

Председатель комиссии Бришкенс пояснил, что на заседании комиссии прозвучало сопротивление со стороны ряда сельскохозяйственных и отраслевых организаций, в том числе общества Zemnieku saeima. При этом Бришкенс отметил, что не увидел четкой контраргументации, поскольку сама отрасль как в Латвии, так и на европейском рынке в целом уже движется в сторону отказа от клеточного содержания кур-несушек. Кроме того, законопроект предусматривает пятилетний срок для перестройки.