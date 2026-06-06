Акция "За животных: свободу курам!"
В центре Риги прошел марш в защиту кур-несушек: участники акции потребовали от Сейма запретить содержание птиц в клетках и назвали ...
ФОТО: "Открой сердце - открой клетку!" В Риге прошел марш в защиту кур-несушек
В центре Риги прошел марш в защиту кур-несушек: участники акции потребовали от Сейма запретить содержание птиц в клетках и назвали предстоящее голосование вопросом совести для депутатов.
В субботу в центре Риги прошел марш в защиту животных «За животных: свободу курам!», участники которого призвали Сейм принять запрет на содержание кур-несушек в клетках в Латвии.
По данным организации Dzīvnieku brīvība, в акции приняли участие более 100 человек. Скандируя лозунги «Открой сердце — открой клетку», «Свободу животным», «Скажи жестокости нет — клетки для кур в прошлое!» и «Нет клеткам!», участники марша под барабанный аккомпанемент с плакатами в руках прошли от Дома конгрессов через центр Риги к зданию Сейма. Там акция завершилась выступлениями нескольких сторонников инициативы и соавторов законопроекта.
Депутат Сейма Яна Симановска заявила, что этот законопроект важен для парламента, поскольку речь идет о том, в каком обществе мы хотим жить.
«Если мы хотим сострадательное общество, общество, которое прислушивается к чужой боли, мы должны понимать, что животные — это живые существа», — сказала депутат.
Депутат Сейма Янис Зариньш в своем выступлении обратился к коллегам из других фракций, которые, по его словам, поддерживают то, за что выступают протестующие, но не имеют смелости сказать об этом вслух и проголосовать.
«Поэтому я обращаюсь к ним с просьбой прислушаться к своей совести и голосовать. Общество это оценит», — заявил Зариньш.
Депутат Сейма Каспар Бришкенс отметил, что это одно из голосований совести в нынешнем созыве Сейма. По его словам, он надеется, что депутаты поддержат закон и тем самым дадут импульс тем немногим оставшимся предприятиям, которые пока не убеждены в необходимости инвестировать в устойчивые, цивилизованные и конкурентоспособные технологии.
Руководитель общества Dzīvnieku brīvība Катрина Кригерe призвала Сейм прислушаться к требованию общества и поддержать поправки к Закону о защите животных, чтобы запретить промышленное использование клеток для кур-несушек в Латвии.
По ее словам, уже через несколько дней в Сейме будет решаться, выберет ли Латвия путь прогресса — в пользу человечности, защиты животных и развития, — или же депутаты решат медлить, откладывать решение и допускать, чтобы животные бессмысленно страдали, находясь в тесных и грязных клетках.
Организаторы марша указывают, что в клеточных системах куры-несушки вынуждены всю жизнь стоять в тесноте на металлических решетках, не имея возможности нормально ходить или расправить крылья. По их словам, на каждую курицу в клетке приходится совсем небольшая площадь — примерно размером с лист бумаги формата A4.
Запреты на содержание кур-несушек в клетках уже приняты в ряде стран мира и Европы, в том числе в Австрии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Бельгии и Словении.
Ранее сообщалось, что 27 мая комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике в первом чтении не поддержала поправки к Закону о защите животных, предусматривающие запрет на содержание кур-несушек в клетках с переходным периодом до 2032 года.
Председатель комиссии Бришкенс пояснил, что на заседании комиссии прозвучало сопротивление со стороны ряда сельскохозяйственных и отраслевых организаций, в том числе общества Zemnieku saeima. При этом Бришкенс отметил, что не увидел четкой контраргументации, поскольку сама отрасль как в Латвии, так и на европейском рынке в целом уже движется в сторону отказа от клеточного содержания кур-несушек. Кроме того, законопроект предусматривает пятилетний срок для перестройки.
Поправки предусматривают отказ от содержания кур-несушек в клеточных системах. Минимальным стандартом благополучия животных при производстве яиц должно стать содержание кур в птичниках или других бесклеточных системах. Авторы изменений подчеркивают, что законопроект не предусматривает запрета на производство яиц как таковое, а касается изменения требований к благополучию животных.
Запрет на содержание кур-несушек в клетках с переходным периодом до 2030 года не оказал бы существенного влияния на цены на яйца, потребление и налоговые поступления в Латвии, при этом затронул бы лишь небольшую часть отрасли. Такой вывод содержится в экономическом анализе влияния возможного запрета.