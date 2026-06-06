В Риге предлагают переименовать парк Победы: для него уже придумали новое название
У одного из самых известных парков Риги может появиться новое название. На Manabalss.lv начали собирать подписи за то, чтобы парк Победы (Uzvaras parks) после реконструкции стал Солнечным парком (Saules parks).
Как представитель инициативы указана Йоланта Стрицка. По ее словам, после реконструкции парк Победы полностью изменил свое значение и аудиторию, поэтому и название должно отражать эти перемены.
«Здесь собираются дети, семьи, желающие заниматься спортом, проходят музыкальные мероприятия, отмечаются праздники солнцестояния, поэтому название Солнечный парк прекрасно подошло бы обновленному парку», — считает Стрицка.
По ее мнению, Комиссии по названиям мест и объектов городской среды Риги следует оценить, насколько предложенное новое название соответствует сегодняшнему дню — для каких целей парк используется сейчас и насколько осмысленно сохранять прежнее название.
Как сообщалось, название парк Победы получил в 1923 году — в честь победы над войсками Бермонта при освобождении Риги.
Однако позднее парк Победы стал ассоциироваться с советской политикой памяти. В 1985 году там был установлен памятник воинам Советской армии — мемориальный ансамбль с 79-метровым обелиском, символизировавшим пять лет Второй мировой войны и салют Победы.
Многие годы 9 мая у памятника собирались тысячи людей, отмечавших так называемый День Победы. В то же время в Латвии и других странах Восточной Европы эта дата также связывается с советской оккупацией, а отношение общества к этому месту и его значению было разным.
Дискуссии о будущем памятника особенно усилились после вторжения России в Украину. В 2022 году Сейм принял решение о демонтаже объектов, прославляющих советский режим, и в августе того же года памятник в парке Победы был снесен.
После демонтажа памятника началось благоустройство парка и развитие территории, изменившие его функцию и значение в городской среде. В ноябре 2023 года реконструированный парк Победы был открыт для рижан.
За три дня демонтировали памятник в парке Узварас
Работы по сносу памятника начались 22 августа 2022 года. 23 августа были снесены три статуи советских солдат, 24 августа — ...
Открытие активной и спортивной зоны в парке Узварас (29.08.2025)
В парке Узварас построили необычные детские площадки, велотрассы и фитнес-зону.