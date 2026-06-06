Один из самых красивых городов Латвии начал предлагать уникальные в своем роде экскурсии

Старый город Кулдиги является ценностью мирового масштаба, однако гости города нередко спрашивают: «Что именно в Кулдиге охраняет ЮНЕСКО и что делает это место особенным?» Чтобы раскрыть эту уникальную историю в понятной, творческой и увлекательной форме, теперь в Кулдиге доступны основанная на исследованиях экскурсия и однодневное приключение, превращающие наследие старого города в захватывающий опыт.