Один из самых красивых городов Латвии начал предлагать уникальные в своем роде экскурсии
Кулдига предлагает два новых культурно-туристических маршрута, посвященных объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. Они созданы в рамках проекта «(Не)спокойствие в Кулдиге: живая старина города».
Старый город Кулдиги является ценностью мирового масштаба, однако гости города нередко спрашивают: «Что именно в Кулдиге охраняет ЮНЕСКО и что делает это место особенным?» Чтобы раскрыть эту уникальную историю в понятной, творческой и увлекательной форме, теперь в Кулдиге доступны основанная на исследованиях экскурсия и однодневное приключение, превращающие наследие старого города в захватывающий опыт.
Экскурсия ЮНЕСКО «Живая старина города»
Это не просто прогулка с рассказом. Экскурсия, адаптированная как для школьников, так и для взрослых, приглашает участников лично прочувствовать историческую среду Кулдиги. Маршрут проходит по необычным местам города, позволяя, например, «оказаться внутри» исторического дымохода и открыть детали, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными.
Несмотря на развлекательный и приключенческий формат, программа основана на профессионально подготовленном содержании и дает реальное, основанное на фактах представление о наследии ЮНЕСКО в Кулдиге.
Почувствовать творческий дух города: однодневное приключение ЮНЕСКО
Для компаний друзей и корпоративных коллективов в сотрудничестве с местными предпринимателями создано специальное однодневное приключение. Оно объединяет знакомство с культурным наследием и современное творчество, позволяя увидеть, как историческая среда Кулдиги продолжает жить и вдохновлять сегодня.
Для каждой группы разрабатывается индивидуальная программа. Ее участники смогут познакомиться с местными жителями и интересными личностями, принять участие в городской игре, узнать историю кофе на местной фабрике, пройти по руслу речки Алекшупите через старый город, посоревноваться с коллегами в интеллектуальной викторине и попробовать многие другие развлечения, которые предлагает Кулдига.
Записаться на экскурсии и групповые однодневные программы можно по телефону 20505791 или по электронной почте info@ideaevents.lv.