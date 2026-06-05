Жителей Риги предупредили о том, что в субботу над городом будут летать истребители
Как сообщает Министерство обороны, в субботу, 6 июня, в Национальный день Швеции истребители шведских ВВС JAS 39 Gripen совершат демонстрационный полет над Латвией. Около 13:45 их можно будет наблюдать над Рижским замком и Памятником Свободы.
"В полете примут участие два истребителя ВВС Швеции. Эта инициатива подтверждает единство союзников и тесное сотрудничество, демонстрируя способность координированно проводить воздушные операции и укреплять региональную безопасность", - указывает Минобороны ЛР.
Во время полета самолеты сначала пролетят над Валмиерой, затем над военной базой «Лиелварде». После этого истребители направятся к военной базе «Адажи» и расположенному рядом лагерю «Валдемарс», где пройдет торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента и завершения их ротации. В завершение полета истребители пересекут центр Риги, пролетев над Рижским замком и Памятником Свободы, предоставив жителям и гостям города возможность увидеть приветствие союзной авиации.
Министерство обороны информирует, что время полета может измениться в зависимости от погодных условий или оперативной необходимости.
С января 2025 года шведские военнослужащие несут службу в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии. После вступления в НАТО 7 марта 2024 года это первый случай, когда Швеция разместила своих военнослужащих в другой стране — члене альянса.