Жителей Риги предупредили о том, что в субботу над городом будут летать истребители

Во время полета самолеты сначала пролетят над Валмиерой, затем над военной базой «Лиелварде». После этого истребители направятся к военной базе «Адажи» и расположенному рядом лагерю «Валдемарс», где пройдет торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента и завершения их ротации. В завершение полета истребители пересекут центр Риги, пролетев над Рижским замком и Памятником Свободы, предоставив жителям и гостям города возможность увидеть приветствие союзной авиации.