Латвия намерена прервать отдых россиян на европейских пляжах и курортах

Авторы письма напоминают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Еврокомиссия в сентябре 2022 года приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ и выпустила рекомендации по рассмотрению заявлений россиян. Однако, по мнению подписантов, эти рекомендации применяются странами ЕС неравномерно, что подрывает единую позицию Евросоюза.