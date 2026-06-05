Латвия намерена прервать отдых россиян на европейских пляжах и курортах
Как сообщает DW, группа европейских стран, в том числе Латвия, призывает Еврокомиссию ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом говорится в письме к главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.
Письмо подписали министры из Швеции, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши, а также не входящих в ЕС Норвегии и Исландии.
Авторы письма напоминают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Еврокомиссия в сентябре 2022 года приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ и выпустила рекомендации по рассмотрению заявлений россиян. Однако, по мнению подписантов, эти рекомендации применяются странами ЕС неравномерно, что подрывает единую позицию Евросоюза.
"Фрагментация ослабляет наши рычаги воздействия, подрывает доверие общества и рискует стать противоречивым сигналом в момент, когда необходимы ясность и решительность", - говорится в письме.
Подписанты предупреждают, что разные подходы стран ЕС к выдаче виз для необязательных поездок приводят к так называемому "визовому шопингу" и создают риски для безопасности во всей Шенгенской зоне.
Министры указывают, что, согласно статистике Schengen Barometer, в 2025 году гражданам России было выдано свыше 477 тысяч шенгенских виз с целью туризма. Значительная часть из них - многократные визы.
Авторы письма называют тревожной ситуацию, при которой "российские туристы наслаждаются отдыхом на европейских пляжах и курортах, пока ракеты и дроны продолжают наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины".
Страны-подписанты призывают Еврокомиссию продолжить работу над новыми обязательными ограничительными мерами в Визовом кодексе ЕС. Они также требуют обновить и контролировать выполнение рекомендаций по выдаче виз россиянам.
Как ранее писал Otkrito.lv, пока Латвия ставит новые заслоны для граждан РФ, в ЕС есть страна, которая выдает все больше виз россиянам.