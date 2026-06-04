"В моей жизни случилось величайшее чудо": Амината впервые рассказала о материнстве
Латвийская певица Амината наконец-то поделилась в соцсетях своими ощущениями от новой для себя роли — она стала мамой.
С прошлой осени, когда Амината заговорила о «начале нового этапа в жизни» и появилась на своем концерте «Liela meitene» в развевающемся наряде, скрывающем очертания фигуры, прошло уже много месяцев. Певица всегда была крайне скрытна в вопросах частной жизни, поэтому поклонники до последнего момента не понимали, когда именно стоит поздравлять артистку с пополнением в семействе.
Исполнительница, которая в 2015 году с песней собственного сочинения «Love Injected» представляла Латвию на «Евровидении» и заняла высокое 6-е место, не появлялась на публике более четырех месяцев. Ее триумфальным возвращением в светскую жизнь стало посещение музыкальной премии Gamma, где она удостоилась награды «Сольная артистка года».
Тайное стало явным
Прошлой осенью на своем сольном концерте Амината Савадого, которую зрители привыкли видеть на сцене в облегающих или даже довольно откровенных нарядах, выступала в свободной одежде оверсайз. Однако даже свободный крой не мог полностью скрыть очевидные изменения в фигуре, которые недвусмысленно указывали на то, что 32-летняя певица находится в ожидании малыша.
Теперь же Амината официально подтвердила в соцсетях, что стала мамой еще три месяца назад. Что же побудило певицу нарушить молчание и сделать такое заявление? Судя по всему, поводом послужила необходимость поблагодарить производителей детских колясок, что Амината и сделала в своем посте с лихвой.
О своих новых материнских чувствах артистка пишет так: «Этот год принес мне много прекрасных моментов. После выпуска альбома, концерта, встреч со слушателями и возможности снова так ярко проживать музыку, получить награду GAMMA в номинации “Сольная артистка года” было особенно приятным и значимым признанием, за которое я очень благодарна! Однако моя самая важная роль в этом году была не на сцене. Три месяца назад в моей жизни появилось мое величайшее чудо, и я стала мамой. Последние месяцы были наполнены безусловной любовью, бессонными ночами, миллионами новых эмоций и совершенно новым смыслом жизни! И, как и у всех родителей, у меня очень быстро появилось желание дать своему ребенку все самое лучшее!»
Смена жизненных ориентиров
Амината и раньше не скрывала, что в ее системе ценностей семья занимает огромное место. «Мои ценности изменились. Раньше казалось, что ради карьеры я могу пожертвовать всем, теперь же я понимаю, что нужен баланс. В карьере не всегда все складывается идеально, нельзя ставить на нее абсолютно всё. Я чувствую себя счастливой и тогда, когда я просто нахожусь рядом с семьей», — признавалась певица журналу OK! еще в 2020 году.
В интервью изданию Амината также рассказывала, что ее самооценка за последние годы заметно выросла и она наконец научилась принимать и любить себя такой, какая она есть: «Раньше мне казалось: чтобы кто-то смог меня полюбить, я должна быть идеальной. Что у нормальной жены должно быть четыре высших образования, знание четырех языков, она должна быть успешной, отлично выглядеть, стильно одеваться, уметь танцевать... Мне казалось, что такую, какая я есть, меня никто не полюбит».
Напомним, что в июне 2024 года Амината объявила в социальных сетях о замужестве. Ее избранником стал Никита Лебедев — человек, который более 15 лет находился рядом с ней как на сцене, так и за кулисами.