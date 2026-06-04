"В моей жизни случилось величайшее чудо": Амината впервые рассказала о материнстве

О своих новых материнских чувствах артистка пишет так: «Этот год принес мне много прекрасных моментов. После выпуска альбома, концерта, встреч со слушателями и возможности снова так ярко проживать музыку, получить награду GAMMA в номинации “Сольная артистка года” было особенно приятным и значимым признанием, за которое я очень благодарна! Однако моя самая важная роль в этом году была не на сцене. Три месяца назад в моей жизни появилось мое величайшее чудо, и я стала мамой. Последние месяцы были наполнены безусловной любовью, бессонными ночами, миллионами новых эмоций и совершенно новым смыслом жизни! И, как и у всех родителей, у меня очень быстро появилось желание дать своему ребенку все самое лучшее!»