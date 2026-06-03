В Кекаве семья вложила тысячи евро в памятник детям - и теперь его разграбили
Семья потратила более 10 тысяч евро на восстановление места упокоения своих детей, но спустя два года с могилы исчезла бронзовая фигурка. Родные потрясены, а полиция напоминает: такие преступления происходят все чаще, сообщает программа "Bez Tabu".
На Старом кладбище в Кекаве произошла кража, которая особенно тяжело ударила по одной семье. С места захоронения Илги и Ричарда исчезла небольшая бронзовая скульптура, установленная в память о брате и сестре. Их мать Сандра рассказала, что два года назад семейное захоронение было полностью реконструировано. Помимо мемориальной плиты, расположенной на земле, на могиле установили бронзовую фигуру, символизирующую двух детей. Именно этот памятный элемент теперь бесследно исчез.
Реконструкция места захоронения обошлась семье более чем в 10 тысяч евро. После произошедшего Сандра уже связалась с мастером, изготовившим скульптуру. Он готов создать новую, однако семье вновь придется нести значительные расходы.
В Латвийской ассоциации похоронных служб отмечают, что родственники нередко украшают могилы бронзовыми или серебряными элементами. Однако именно такие детали все чаще привлекают внимание злоумышленников, которые похищают их ради последующей перепродажи или сдачи в металлолом.
Специалисты напоминают, что надгробия и размещенные на них объекты можно застраховать. Тем не менее в Латвии такая практика пока не получила широкого распространения.
По данным Государственной полиции, с начала этого года зарегистрирована уже 21 кража на кладбищах. Чаще всего преступники похищают гранитные и мраморные ограждения, декоративные каменные элементы, а также ломают кресты и разрушают места захоронений.
В полиции подчеркивают, что пострадавшие имеют право обращаться с заявлением о преступлении. Вероятность раскрытия подобных дел зависит от целого ряда факторов: времени совершения кражи, места происшествия, наличия камер видеонаблюдения, а также информации о возможных группах лиц, занимающихся подобными преступлениями в конкретном районе.