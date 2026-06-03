В Кекаве семья вложила тысячи евро в памятник детям - и теперь его разграбили

На Старом кладбище в Кекаве произошла кража, которая особенно тяжело ударила по одной семье. С места захоронения Илги и Ричарда исчезла небольшая бронзовая скульптура, установленная в память о брате и сестре. Их мать Сандра рассказала, что два года назад семейное захоронение было полностью реконструировано. Помимо мемориальной плиты, расположенной на земле, на могиле установили бронзовую фигуру, символизирующую двух детей. Именно этот памятный элемент теперь бесследно исчез.